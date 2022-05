Un retour en fanfare pour le Grand Prix d’Ath

zoning des Primevères n’a jamais désempli.

Entre les combats proposés en catégories U9 à U18 et les démonstrations mises au menu de la journée pour les plus petits, il y avait de quoi s’occuper les organisateurs et regarder pour le public. Le succès a en tous les cas été au rendez-vous, preuve que ce genre de manifestation a terriblement manqué au cours de la pandémie! "Après l’interruption forcée par la crise sanitaire, le défi était de taille: se replonger dans l’organisation d’un tel événement tout en essayant de toucher un large public, note Laurent Daulie, coach au sein du club d’Ath. Mené d’une main de maître par l’équipe de Sébastien Provost, chargé principal de l’organisation, on a pu compter sur de nombreux et fidèles bénévoles. Ce n’est donc pas moins de 300 judokas qui ont répondu présent à ce rendez-vous incontournable du club."

Pour ne rien gâcher, la participation des affiliés athois est restée élevée: "On n’avait rien à envier à nos voisins. plus d’une trentaine de nos jeunes étaient de la partie, des plus jeunes âgé de 6 ans jusqu’à nos ados de 17 ans. La motivation était au rendez-vous, en témoignent les résultats avec de nombreuses médailles récoltées dont la plus belle en or pour Augustin, Hugo, Raphaël, Anouk, Lise, Léa, Amine, Douwse, Giuliano et Clément… Et l’on ne peut que féliciter tous les autres, médaillés ou non."

Enfin, Laurent Daulie veille à finir le bilan de la journée en adressant à nouveau un mot aux personnes qui ont œuvré à la réussite du GP. "Il n’aurait pu se concrétiser sans la fidélité de nos bénévoles, nos clubs amis et même nos camarades anglais qui ont fait le déplacement jusqu’au hall CEVA."