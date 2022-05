Trois cents bateaux attendus à Maubray

Une régate qui est la plus importante de Wallonie et dispose d’un cadre exceptionnel. "Il suffit de flâner le long du canal pour partager notre bonheur. On est en symbiose avec la nature. De plus, le plan d’eau est calme, sans courant, sans crue, se réjouit Rémy Moulin, vice-président du RCNT et président de la ligue francophone belge d’aviron. C’est un endroit idéal pour les compétitions de 2000, 1000 et 500 mètres pour les différentes catégories jeunes et séniors. Malheureusement, en préparation pour le championnat d’Europe de la semaine suivante, les meilleurs jeunes belges ne seront pas présents mais en plus des clubs belges, on pourra compter sur des participants français en fonction de leur propre calendrier."

Il y aura toutefois du beau monde, et notamment le Wiersien Gaston Mercier, actuellement affilié à Liège où il effectue ses études. "Il fait partie du groupe de préparation pour les Jeux olympiques. Il vient aussi d’être sélectionné avec trois néerlandophones pour une manche de la Coupe du monde à Belgrade fin mai en quatre de couple", précise Remy Moulin, médaille d’argent en deux de couple au récent championnat de Belgique avec François Maertens.

Ce spectacle sportif gratuit, baptisé "régate barbecue", se déroulera en face des installations du RCNT de 9h30 à 17h avec des arrivées aux abords de l’écluse de Péronnes.

Un club qui vit correctement

Un des plus petits clubs francophones, le RCNT est en pleine forme… "Nous comptons une cinquantaine de membres en aviron dont plus de 50% sont des dames! C’est un sport physique mais qui est abordable pour tous, et ce, à tout âge. D’ailleurs, il se pratique aussi bien en compétition qu’en loisir. Pour les compétiteurs, nous disposons de rameurs en indoor pour les entraînements hivernaux ou en soirée. Être compétitif en aviron ne supporte effectivement pas deux semaines sans pratique… On a également une section kayak qui vient de s’ouvrir ainsi qu’un pôle initiation. Il est actif à partir de début avril jusque fin octobre, les dimanches matin. Il se compose de cinq séances avec encadrants pour l’acquisition d’une bonne pratique."

Pour tous renseignements complémentaires, visitez le site internet www.rcnt.be ou contactez Rémy Moulin au 0476/86.90.52.