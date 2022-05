Plus de quarante victoires pour nos clubs

Les Tournaisiens avaient engagé 22 nageurs et ce sont 16 premières places qui sont obtenues: trois de Lyse Debouvrie, deux pour Arthur Moerman, Julie Nicolas et Aline Leclercq, une de Maélie Prioux, Shannah Dupont, Marie Debouvrie, Zélie Vanderstichelen, Lisa Lorthioir, Klara Debouvrie et Juliette Gheleyns. Le CNT a aussi pris trois fois l’argent et onze fois le bronze.

Les Cominois avaient inscrit 13 nageurs pour 59 départs. Sept premières places ont été remportées par cinq nageurs, dont trois pour le seul Louis Chavatte, une de Wayne Delamotte, Loanne Bonduelle, Baptiste Marguaritain et Noa Braem. L’EC complète ses résultats par dix médailles d’argent et six de bronze.

Les Mouscronnois se déplaçaient avec 16 nageurs pour un total de 74 départs. Six affiliés du RDM ont récolté 21 premières places: quatre de Jonas Remmerie, Hugo Vandamme, Lounna Vandamme, trois pour Satheen Decraene, Ewen Billet et Gautier Sobrie. Les Hurlus ont aussi pris neuf fois l’argent et se sont emparés six fois du bronze.