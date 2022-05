Mouscron, sacré: «Il faut toujours y croire»

Ce dernier samedi, il n’y avait "plus qu’à" pour Herseaux, en tête depuis la première journée de championnat. En accueillant Baudour, il ne lui manquait qu’un succès pour conclure en beauté sa fantastique saison. La veille, Mouscron, son dauphin, lui avait toutefois subtilement mis de nouveau la pression, s’imposant face à Wez pour prendre les devants avec un point de plus. "Cela obligeait Herseaux à en faire de même, à gagner", soulignaient en chœur Joséphine Pijcke, Sofia Benamar, Eva Van Honacker, Emma De Taeye, Merry Fourie et Eline Vandewiele, toutes présentes en bord de terrain à Herseaux avec l’espoir de voir Baudour tenir en échec la RUSH.

«Merci Baudour!»

Les Mouscronnoises avoueront volontiers qu’à 2-0 à dix minutes du terme, elles semblaient ne plus croire en un faux pas du leader. Puis, se produisait l’impensable: 2-1 à la 82 avant le 2-2 à l’entrée des arrêts de jeu! Retournement complet de la situation dans le match auquel elles assistaient et surtout au classement, les Hurlues passant définitivement en tête grâce à un succès de plus. Juste fou! "On ne remerciera jamais assez Baudour qui avait promis de tout donner pour ennuyer Herseaux", disait, avec un large sourire, le groupe des six Hurlues qui laissait exploser sa joie au coup de sifflet. Une euphorie qui contrastait avec la légitime déception des Herseautoises qui se consolaient malgré tout avec leur montée en P1. On peut déjà vous dire que l’Excel et la RUSH seront d’office performants à l’étage supérieur; une certitude!

Quant à la coach des championnes, elle était juste heureuse: "Même super heureuse, nous reprenait Émilie Vanardois. Les filles le méritent vraiment. Assurer de monter via la deuxième place était déjà fantastique… Remporter le titre, c’est juste grandiose avec une si jeune équipe. Est-ce que je croyais à ce scénario? Mais il faut toujours y croire dans la vie. C’est ça, le foot!, s’exclamait une coach qui avait un petit mot pour Baudour et sa joueuse Manon Leclercq qui se sera littéralement arrachée samedi sur la pelouse de Herseaux. J’ai joué avec elle en D1 et je savais qu’elle allait faire un gros match. Merci à elle et à ses équipières d’avoir joué le jeu à fond."