Les Acrenoises ont sans doute raté le coche

Avec la réforme de la P1, qui passera enfin à douze équipes, et le nombre impressionnant de forfaits généraux actés dans cette même élite provinciale, dont Tournai et Ellezelles et Tournai malheureusement, mais aussi Flénu et Mesvin, c’était sans nul doute l’année où jamais pour les équipes de P2 de briguer la montée. Ainsi, les deux premiers de chaque série ont validé leur billet: Herseaux et l’Excel Mouscron en A, La Louvière et Morlanwelz en B, Charleroi C et Erpion en C. Mais la montée ne se fera pas "uniquement" à six mais bien à sept afin de compléter les cinq "survivantes de la P1 que sont le Pays Vert, Momignies, Houdeng, Gosselies et Manage. Ainsi, un tour final des troisièmes de P2 débutera ce week-end pour désigner l’heureux élu supplémentaire. Un tournoi triangulaire qui concerne Soignies, Fleurus et Hensies. C’est en effet ce dernier qui représentera la P2A, bien que battu 3-4 par Acren samedi dernier lors de l’ultime journée de la phase régulière.