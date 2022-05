Le Hainaut brille en U15 et U18

En U18, les filles voulaient la même chose et elles l’ont eu: l’équipe et leur coach Allison Hollevoet sont sacrées championnes de Belgique après la finale tendue contre l’équipe de Flandre occidentale. Félicitations! L’équipe U18 masculine et leur entraîneur Frédéric Desert se sont heurtés en demi-finale à de très fort Limbourgeois mais remportent la petite finale afin d’obtenir le bronze! À nouveau, grâce à ces deux résultats, le Hainaut obtient le titre de la meilleure province, chez les U18.

Au sein des équipes alignées, on retrouvait bon nombre de judokas affiliés à nos clubs régionaux: Cypriane Cuisot, Julien Camille Tack, Éloise Boulvin et Maeva De Blomme de Brugelette; Juliana Honoré, Joackim Van Hoecke, Norah Magain, Achille D’Hont, Melchior Catfolis, Elena Filipetto, Thibault Debruycker, Euphemie Duquennois, Orane Duquennois, Naomie Maes, Tom Blommaert, Emma Stragier et Leane Englebert du Judo Top Niveau Tournai; Rachel Herman, Eleana Le Frere, Lorine et Evine-Maelle Ovayolu, Axel Losfeld, Alexis Hepayan, Antoine Bruyere du Kano Tournai; Aaron Dont, Louise Soens, Romain Leenknecht et Louni Deraedt de Herseaux; Alapini Aliath de Lessines