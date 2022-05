Joachim Bruyelle champion de Belgique

Que ceux qui s’en inquiètent se rassurent, on continue à suivre le judo mais avouons que la multiplication des compétitions hors de notre région rend difficile le fait de relater sans oublier personne des résultats qui tirent en longueur. On sait ainsi que nos judokas étaient présents à Wavre, Ingelmunster, Soignies, Florennes, Maubeuge. Et il y a aussi eu les championnats de Belgique pour vétérans. Avec un succès, celui de Joachim Bruyelle, affilié au club de Brugelette, chez les moins de 90 kg. La compétition s’est déroulée à Etterbeek. « Versés dans une poule de quatre, Joachim devait rencontre trois Belges et un… Slovène, explique son entraîneur Mario Di Loreto. Lors de son premier combat, il se fait battre sur ippon par un solide Bruxellois. Mais il sort ensuite vainqueur de son duel face à Ausper, du club de Jambes. Pour finir la journée, face au Slovène qui prenait un avantage rapidement, Joachim ne se décourage pas, marque à son tour waza-ari et conclut ensuite sur un superbe ippon. Malgré cette victoire, le représentant de notre club brugelettois se retrouvait sur la deuxième marche du podium mais derrière l’athlète slovène. Joachim étant le premier Belge sur le podium a par conséquent été sacré champion de Belgique des vétérans de sa catégorie. » L.D.