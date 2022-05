D1B: Une offre de dernière minute à l’Excel Mouscron? (+ la contre-attaque du LOSC)

Sur le second point, les avocats ont requis un délai et remis une offre venant duMoyen-Orient (Qatar?). Sera-t-elle suffisante pour compenser les dettes et obtenir le sésame d’ici le 10 mai?

«Nous ne sommes pas responsables»

D’un autre côté, le LOSCa tenu à réagir à la dernière attaque lancée par les Hurlus dans un communiqué mardi . Le REMpointait les Français comme responsable de leur situation actuelle. En se basant sur le fait que, selon eux, le récent champion de France leur doit encore près de deux millions. Ce qu’Olivier Létang, le président nordiste, a déjà réfuté à plusieurs reprises..

" Le LOSC regrette la situation dans laquelle se trouve Mouscron mais il entend faire savoir qu’il n’est en rien responsable de ses défaillances économiques et sportives. Comme les supporters et joueurs du club, le LOSC est victime de cette situation dont seule la justice pourra déterminer les responsables ".

Les Dogues rappellent qu’ils pouvaient casser la convention en fin de saison et qu’ils ont décidé de ne pas payer la totalité de la somme car elle est trop élevée selon eux. L’affaire est devant le tribunal de commerce. Une tuile de plus chez les Hurlus…