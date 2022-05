Tournai en quête d'un dernier succès à la maison, une défaite anecdotique pour Frasnes

C’est une défaite qui est venue sanctionner la rencontre, 15-38. Mais il faut dire que les Tournaisiens n’avaient pas mis toutes les chances de leur côté. Au grand désarroi de leur coach. " Depuis un petit mois, on a moins de présence à l’entraînement. C’est donc difficile de bien travailler. Même si on a eu un peu plus de monde lors des dernières séances, on sentait qu’on allait droit dans le mur. Malgré tout, j’étais déjà heureux de pouvoir aligner nos deux équipes ".

De bons moments mais…

Mais s’il y a bien une qualité qu’on ne peut enlever au TCH, c’est la volonté de tout donner malgré les circonstances. " On a joué avec le cœur et on n’a jamais baissé les bras. Pourtant, on a pris le bouillon dès le début. Mais on a su revenir, notamment en mettant deux essais en début de 2emi-temps. On voulait éviter de se prendre une correction. On a eu de très bons moments pendant la rencontre. Mais pour que ces moments se prolongent, il faut à tout prix travailler plus sérieusement en semaine. Cela a été mon discours. Mais je sais aussi que mon groupe est assez intelligent pour le savoir par lui-même ".

Dimanche, les représentants de la cité des Cinq Clochers fouleront une dernière fois leur terrain avec la réception du Celtic. " On aura l’envie de finir par une victoire à la maison. On avait perdu d’un point là-bas en n’étant pas super bien accueilli. Cette frustration doit nous booster ".

Pour encore espérer la troisième place, la victoire est impérative. D’autant que Schilde a un calendrier plus abordable et que Tournai terminera chez le leader, Visé.

Après quelques soucis en coulisses à cause de une première remise, le duel entre le Standard Chaudfontaine et Frasnes s’est finalement bien joué ce dimanche afin de mettre un point final à cette saison de R1.

Même s’il espérait une performance, Cédric Bleus se doutait qu’il allait avoir une rencontre difficile en l’absence de certains cadres. Il ne s’était pas trompé. Les Roses et Verts se sont inclinés sur la marque de 47-8. Une défaite finalement anecdotique pour nos régionaux qui loupent juste l’opportunité de rejoindre la 4eplace, l’objectif qui avait été fixé en début de championnat. Mais cela n’enlève rien à la belle saison effectuée par les Fourmis. Rappelons en outre que c’était la première complète dans cette division.

Notons pour être complet que le Kibubu 3 a remporté le titre et monte en N3. Il sera remplacé par le Hesby qui descend de nationale. Enfin, Famenne jouera sa survie lors d’un barrage contre le Racing Jet.