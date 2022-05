Les bis de Tournai battent le leader - Chez les jeunes

Le week-end passé, l’équipe première du THC jouait déjà son dernier match de championnat en N3, à Ixelles.. Pour cette rencontre sans enjeu, si ce n’est conserver la 6eplace, le mot d’ordre était de se faire plaisir et de finir sur une bonne note. C’était également une dernière sortie pour trois membres de l’équipe qui allait mettre fin à leur carrière au coup de sifflet final. Tournai domine, se procure des occasions mais ne conclut pas. Comme trop souvent. Le score à la pause n’est que de 0-1 par Vancopennole sur PC. À la pause, Thomas Becuwe insiste sur le fait qu’il faut plier le match au plus vite. Cependant, les Ixellois, galvanisés par leurs supporters présents en nombre, reprennent du poil de la bête en se créant de nombreuses occasions notamment sur PC. Il faudra compter une nouvelle fois sur une prestation de haut vol du portier Clément Deramaix pour maintenir le zéro. La délivrance arrive tardivement sur une contre-attaque menée par Maxime Henneghien qui va finir en solitaire. Tournai s’en sort bien mais aurait pu encore une fois pécher par son manque d’efficacité. Le bilan de la saison est décevant au vu des ambitions de début d’année mais cette 6eplace sur 23 reste satisfaisante. L’année prochaine sera sans doute l’année du renouveau pour la première qui devra redéfinir ses ambitions et objectifs et s’en donner les moyens.