Dimanche, face à Reningelst, la rencontre a été à sens unique et nettement en faveur des Houthémois. Camille Dekeirschieter frappait le poteau en début de rencontre alors que l’opposant abusait de longs ballons. Malgré cela le score à la pause était nul et vierge. La seconde période était de la même trempe mais la finition faisait défaut. L’adversaire ouvrait alors la marque contre le cours du jeu.

Houthem poussait mais l’exclusion de Dekeirschieter allait changer la donne et les visiteurs doublaient la mise. À noter que l’arbitrage a joué en défaveur d’Houthem avec des décisions hasardeuses. "Ce n’est pas mérité. Je ne vais pas dire que le groupe enchaîne les bonnes performances car je me contenterais de peu. Mais on a proposé un meilleur football que la moitié des équipes du championnat. Après il y a les petites choses qui font que ça ne tourne pas: l’arbitrage en notre défaveur, le manque de maturité de certains joueurs qui fait qu’on termine souvent les matchs à dix… Cela nous met dedans quand on veut revenir au score... Aujourd’hui, on a des occasions. On tire sur le poteau et derrière, on n’est pas mis en difficultés. L’adversaire n’a proposé aucun football. Que des longs ballons devant. Mais ils ont bien défendu et leur gardien fait les arrêts qu’il faut. On se fait surprendre deux fois et le match est plié. Concernant l’arbitrage, c’est à tous nos matchs que l’on ne siffle pas des penaltys ou des mains alors que c’est sifflé automatiquement de l’autre côté".

Ce qu’il a manqué

Thomas Magry dresse le bilan de cette saison catastrophique. Le manque de maturité et l’absence de cadres, tout était réuni pour rater la saison. "Certains étaient là en début de saison mais on ne les a plus revus sur la seconde partie de saison. Soit absents, soit blessés. J’ai fait une analyse il y a peu. Depuis que je suis arrivé en octobre, je n’ai pas fait un entraînement à moins de 20 joueurs sur les deux groupes confondus (espoirs et premières), Mais j’ai utilisé 35 joueurs pour mon équipe! Quand je répète chaque week-end qu’il n’y a pas d’automatismes, que mon groupe n’a pas de repères sur le terrain parce qu’ils ne jouent pas tous les week-ends avec les mêmes, ça finit par peser... On a dû jouer quatre rencontres sans notre gardien (blessé ou absent). Heureusement que certains ont bien voulu prendre la place. On ne peut plus vivre ce genre de situation si le club veut avancer! On a conservé les trois quarts de l’effectif à part Kevin Clarion qui part à Neuve-Église, Bastien et Jorge qui vont à Zillebeke"

Et maintenant?

Thomas Magry se projette déjà dans la saison prochaine avec un nouveau staff et des arrivées. "Il y a pas mal de travail mais j’étais au courant en arrivant! On devra mieux se structurer avec un T2 qui sera Johan Carpentier, qui arrive de Comines France, et l’entraîneur de gardiens Simon Griveaux qui suivra chaque séance.

Forcément, il y aura du changement dans la façon de gérer le groupe. On ne peut pas rester sur ce qui ne fonctionne pas donc il y aura des nouvelles venues comme Corentin Lamoot de Ploegsteert, Morgan Tricot qui revient des studax de la Jespo et des joueurs qui viennent de France. C’est dans l’avancement du projet que j’ai mis en place et que j’ai présenté au club.".