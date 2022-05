La confiance est plus que jamais kainoise

Le brevet d’invincibilité kainois reste d’actualité après la victoire de mercredi soir dans la première manche des play-off de R2A contre Braine. Après un début hésitant (8-10), les locaux trouvaient la bonne carburation et n’encaissaient dè lors plus que dix petits points en l’espace de quinze minutes (40-20) avant de gérer à la perfection leur avance.

Après la pause, les Castors se laissaient moins faire et montraient les dents pour se rapprocher à un moment donné à une quinzaine de points. Il n’y avait toutefois pas péril en la demeure et l’ASTEK gérait parfaitement son avantage. Il se permettait même en fin de partie de faire participer les jeunes Agache et Demaret, ce dernier fêtant son anniversaire devant un très imposant public qui aura joué son rôle à la perfection. "L’intensité défensive était là tout au long de la première mi-temps et le groupe a montré qu’il était prêt pour ce match capital mais on sait qu’il faut encore gagner trois fois pour aller chercher le titre. Ce samedi, la mission sera bien évidemment compliquée sur le petit terrain de Braine. On ne sous-estimera pas cette équipe qui sera soutenue par un public qui nous sera hostile", commentait le Kainois Obrian Van Dam.

«On s’est fait plaisir»

Pour sa part, son coach Joffrey Pouillard saluait tout le sérieux du groupe: "On a mis quelques minutes pour trouver nos marques, puis on s’est fait plaisir dans ce qui constituait un vrai match de play-off. Si l’on a connu une baisse de régime au retour des vestiaires, elle était finalement assez logique mais on a bien su gérer nos temps faibles, et c’est bien là l’essentiel!"