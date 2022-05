D1B: Champion, Clément Libetiaux, ancien de l'Excel, s'épanouit à La Louvière

Si Mouscron est toujours dans le flou, certains de ses anciens joueurs vivent de bien meilleurs moments. C’est notamment le cas de Clément Libertiaux qui vient de remporter le titre en D2 ACFF avec la RAALLa Louvière. Il fut l’un des protagonistes qui ont permis au club de réaliser le superbe bilan de 78 points sur 90. Le portier a pris une part prépondérante du succès en signant 17 clean-sheet en 28 rencontres! Un exploit qui a forcément attiré les regards des formations plus huppées. Mais le natif de Profondeville a décidé vendredi dernier de prolonger l’aventure louviéroise pour une saison. " J’ai eu quelques touches, notamment en D1B. Mais j’ai décidé de rester ici. Je rêve bien sûr de jouer le plus haut possible. Mais je n’ai toujours que 24 ans. On verra déjà ce que je vaux à l’échelon supérieur, en N1. Je ne veux pas faire de prédiction pour la suite. C’était logique pour moi de poursuivre ma carrière ici. Quand on voit le projet qui est mis en place, c’est alléchant. Le nouveau centre d’entraînement est magnifique. Il y a tout ce qu’il faut pour que je puisse continuer à me développer dans le futur. Quand c’est bien, pourquoi vouloir partir? Puis, je n’oublie pas que la RAAL a été le premier club à m’offrir des rencontres dans le monde des adultes. Avant cela, je n’avais eu qu’une rencontre avec l’Excel Mouscron ".