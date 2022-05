Le rendez-vous était donné en ce jour de la fête du travail sur la place. Peu avant 8h, sous le soleil levant, elle était encore vide et calme. Les 1ersbénévoles arrivaient et la Rotonde ouvrait. Il était temps de préparer le site et d’accueillir les joggeurs comme Clément Leroy l’avait si bien fait en 2019. Lui qui avait pris la relève sur une course qui lui tenait tant à cœur.

C’est sous le coup de 10h que le premier coup de sifflet fut donné. Les minimes s’élançaient pour un circuit d’un peu moins de 1200 m sur un parcours vallonné. les courses s’enchaînaient pour le plus grand bonheur des 173 enfants inscrits. Vous pourrez trouver tous les classements ci-dessous. Le prochain rendez-vous du Challenge, ce sera déjà ce vendredi à Maulde!

Lors du Mini-challenge, Kévin Flamme a survolé chez les hommes le parcours de 6 km 400, pour une 3e victoire, tandis que chez les femmes c’est Caroline Opsomer qui remporte cette course.

On notera aussi la très belle performance de Mathéo Flamme qui termine 1erdans la catégorie H12-15 et à la 5eplace du général.