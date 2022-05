Un exploit pour Ere B qui assure son maintien

Il y a un mois pourtant, Thomas avait du mal à croire au maintien: "Avec un point pris sur six face à nos concurrents directs et le 6-5 à Rongy, on se disait que la chance n’était pas avec nous. Puis sont arrivés le partage contre la Squadra et une victoire contre Velaines qui nous ont relancés. On a vu qu’on savait encore gagner. Avec les renforts, on termine la saison par deux victoires décisives face à des équipes qui nous avaient largement battus à l’aller."

La suite passe par une bonne dose de travail pour préparer l’avenir et ne plus vivre une autre saison aussi stressante. "Malgré des départs, on espère que la majeure partie du groupe va rester. C’est déjà très tard pour contacter des joueurs mais au moins, on sait ce que l’avenir nous réserve. Puis, on veut travailler avec nos jeunes qui vont pouvoir se montrer en P3 avant de frapper à la porte de l’équipe fanion", poursuit Thomas qui a évidemment été confirmé dans ses fonctions.

Bléharies va jouer le coup

Dans le haut du classement, Bléharies a terminé sa préparation pour le tour final par une éclatante victoire face à l’Union. Florian Sénéca a profité de l’occasion pour faire tourner le noyau mais ne s’est mis aucune pression avant un tour final que son équipe disputera sans pression: "On espère simplement prendre du plaisir mais le but d’un tour final reste quand même d’essayer de gagner pour monter et je ne suis pas le genre de coach à aller sur le terrain pour perdre."

Pour le dernier match de la saison régulière, Bléharies a pu se réjouir de ne pas subir de nouveau forfait de la part de l’Union et a ainsi pu faire la fête à son coach qui quittera ses fonctions après le tour final: "Hermann Bapes m’avait prévenu en semaine que l’Union serait bel et bien présente et on a joué le jeu avec une équipe normale, sans envoyer de renforts en P4. On espère désormais prolonger l’aventure en jouant à domicile dimanche prochain." Un souhait exaucé pour Florian puisque son équipe recevra Roux, cinquième en 3D, avec de sérieux espoirs de passer.

La Squadra au Canonnier

Nos autres formations régionales n’auront pas été spécialement chanceuses au tirage. Néchin doit en effet se rendre à Forchies, deuxième en P3C, alors que Harchies se déplacera chez le vice-champion de P3D, Fontaine. La Montkainoise aura, elle, un beau coup à jouer face à Hyon alors que Pommerœul va retrouver le Pays Vert B dans un duel entre des équipes qui militaient dans la même série. La Squadra a décidé de mettre les petits plats dans les grands en jouant son match face à Ressaix, troisième de P3C, au Canonnier du voisin de l’Excel… Rien que ça!