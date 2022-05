Un beau quatuor au départ du marathon

À Anvaing, le coach Michaël Browaeys se réjouit: "On a bien fait d’avoir joué à fond la deuxième place, ça nous permet de recevoir trois fois. C’est une récompense pour les supporters et le club." Sportivement, il se méfie d’une équipe cinquième de la série B: "Et deuxième de la troisième tranche, l’équipe en forme du moment qui a marqué 73 buts. Les premières infos que j’en ai indiquent des atouts offensifs, une belle technique. Tous les matchs sont à jouer; sur un affrontement, ça se jouera sur la forme du jour et la chance. On fera le maximum pour aller le plus loin possible. On a récupéré des forces vives, ça tombe bien." Si l’AC se qualifie, il recevra le vainqueur de Mesvin-Jumet.

À Ere, Julien Collie apprécie de retrouver les troupes de Bernard Lenelle même s’il ne leur a pris qu’un point sur six cette saison (1-3 et 2-2): "On connaît l’adversaire, un très gros morceau mais il ne faudra pas expliquer le pourquoi du comment à l’équipe. On reçoit, c’est parfait, on aura droit à un match gai à jouer avec de l’intensité et une bonne ambiance entre deux formations produisant du foot. On peut s’attendre à des surprises dans la composition et le système. On fera tout pour gagner." Le vainqueur se déplacera à Gerpinnes ou Erpion.

À Enghien, "c’est le plus beau tirage qu’on pouvait avoir à part le fait de ne pas recevoir… Une équipe du Tournaisis est sûre de passer un tour, les deux formations se valent. Ne boudons pas notre plaisir! On est capables de tout comme de rien. Il faut seulement ne rien avoir à se reprocher. On va jouer le coup à fond. Dans cette optique, j’ai remis les choses au point: celui qui ne sera pas là aux deux séances d’entraînement ne jouera pas ce week-end", tonne Bernard Lenelle, le coach des Titjes.

Pour Estaimbourg, ce sera aller à Frasnes, second de P2C nanti de 61 points, chouette tirage! "Ça valait quand même le coup de se qualifier, sourit Corentin Douterlungne. L’effectif a démontré ce week-end qu’il savait supporter la pression et qu’il était déterminé. On ne connaît pas l’adversaire et on se déplace. Il faudra rester sérieux et calme. On dit que la série A est un peu supérieure, tout est possible sur un match. Le groupe travaille, s’amuse, j’espère qu’il continuera à le faire le plus longtemps possible lors de ce tout final…"Taillé sur mesure pour les Tanneurs. Et le vainqueur recevra Neufvilles ou Mons B.