Trente secondes de trop pour Estaimpuis

Battus deux fois par Colfontaine en championnat, les Estaimpuisiens savaient que cette première manche de play-off serait particulièrement tendue. Mais c’est avec le cœur léger et en sachant que le groupe n’a rien à perdre que les joueurs de Stéphane Mevis abordaient la partie. Les visiteurs se portent d’entrée aux commandes et n’affichent aucun complexe face à une équipe bien plus expérimentée. Hélas, après un peu plus de 39 minutes, les locaux parviennent enfin à prendre les commandes, histoire de bien frustrer le coach des Sang et Or. « C’est très dur car on n’aurait jamais pensé pouvoir réaliser un tel exploit et on échoue finalement de peu. La sanction, c’est que Colfontaine est maintenant au courant de nos qualités et se présentera dimanche chez nous avec méfiance. Chapeau à mes joueurs qui, sans Henry (malade), Spegelaere et Vanhoutte (blessés) et avec un Alexis Guyot diminué, ont livré un très gros match. Chapeau aussi à Baptiste Guyot qui tire l’équipe depuis trois semaines dans son ambition de gagner. » V.C.