Scores: 19-15, 32-27, 47-41, 67-52. Brunehaut: Caridi 5, Thomazé 4, Verchain 9, Blanc 14, Legrand 13, Comblez 2, Lemaire 5.

Cette première manche du play-off pour le titre avait une importance très relative pour Brunehaut, l’équipe étant déjà assurée de monter en D1. Lorine Gobert avait toutefois l’envie de bien faire et ses joueuses ont livré une très bonne copie contre une équipe fortement soutenue par un public très chaud.

" On joue pour une médaille en chocolat mais ça n’implique en rien qu’on doive bâcler notre copie. Au contraire, on a livré une excellente première demi-heure avant de craquer suite à un manque de rotations et une joueuse, Foerster, en état de grâce avec 29 points marqués. En face, Fleurus a aussi pu compter sur une certaine réussite à distance, tout le contraire de ce que cette équipe nous avait montré lors de la phase classique du championnat.

Je reste convaincue qu’on peut s’imposer dimanche lors de la revanche, programmée à 15 h, et arracher une belle qui aurait lieu mercredi prochain. "

En espérant que le public réponde présent au Brunehall pour ce qui pourrait constituer une belle fête.