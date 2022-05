L’incroyable saison de feu du champion luingnois…

Last but not least, les champions ont et de très loin la meilleure attaque avec 89 buts – 15 de plus qu’Ere! – pour la moyenne de 2,9 goals par match. De quoi en avoir le vertige… "On avait encore deux objectifs ce week-end: rester invaincus à domicile, notre dernière défaite à la maison remonte à la saison passée contre Estaimbourg – une belle équipe qui a aussi donné pas mal de fil à retordre!"

Seul petit bémol – on sent que cette stat tenait à cœur de Giovanni – le titre de meilleure défense revient à Estaimbourg: "C’était le second objectif du dernier match. Et j’aurais bien voulu que nos voisins encaissent deux buts. " Ce n’est qu’un détail: tout le monde ne gardera en effet que d’excellents souvenirs du FC: "Une nouvelle aventure commence, on va découvrir un autre monde et prendre de l’expérience en P1." Bon vent!