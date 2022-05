Le trail endiablé d’Ellezelles fait l’unanimité

Cette multiplicité des terrains s’est aussi traduite par un dénivelé positif de 1150 m pour l’épreuve reine, appelée l’Hercule, longue de 42 km. Aussi magnifiques mais aux dénivelés plus accessibles, les tracés de 9,5 km, 21 et 31 étaient propices à une découverte des plus beaux sentiers et carrières de la région.

Certains trailers avaient effectué le déplacement de Mons, Mouscron, Bruxelles, Ninove, Audenarde pour connaître le dépaysement auquel ont également eu droit les centaines de régionaux qui connaissent les hauteurs d’Ellezelles et de Frasnes pour s’y entraîner régulièrement mais qui, malgré tout, ont été surpris par la traversée de zones inédites. Il va sans dire que la confiance des propriétaires privés envers la très belle équipe organisatrice d’Olivier Cousin est un atout.

Formidable terrain de jeu

Chacun soulignait la qualité de l’événement. "Juste top de courir dans de telles conditions, en pleine nature, en toute sécurité aussi, vu le nombre de signaleurs", disaient en chœur Arnaud Boitte et Andy Buidin, deuxième et troisième classés de la Ducassis, le 9,5 km, derrière Xavier Decraene, grand vainqueur en 38.32. Chez les dames, Laura Dumortier s’est imposée en 46.20.

Sur les 21 km de la Quintine, aucun suspense vu la domination d’un Victor Vico qui a bouclé le tracé en 1.19.09 en reléguant la concurrence 11 minutes derrière. "J’avais envie de me faire plaisir, je suis du coup parti à fond dès le début. Je suis comme ça: en course, je ne sais pas me contenir. Malgré un souci de baskets et des cloches, j’ai adoré du premier au dernier mètre en faisant ma course sans me soucier de la concurrence. Ce trail, c’est le top: rien à redire! C’est la première fois que je m’y inscrivais et je reviendrai."

Le 21 km a honoré Chrystal Monseur, en 1.39.17, du côté féminin. Sur les 31 km de la Goliath, Véronique Platteeuw et Jérôme Thémont ont dicté leur loi. Sur le 42 km, le magnifique mano a mano entre Joachim Van Der Poorten et Nathan Delbecq a tourné en faveur du premier cité pour 12 secondes. Le duo est arrivé sous les 2h58.