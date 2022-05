Le retour gagnant de Véronique Platteeuw

Belle surprise du côté féminin sur le 31 km avec, après 2 h 50 d’efforts, l’arrivée victorieuse de Véronique Platteeuw. « Je n’avais plus pris part à une course, quelle qu’elle soit, avec l’envie de performer depuis cinq ans, confie la citoyenne de La Glanerie qui avait fait du duathlon une spécialité. J’étais à l’époque en course chaque semaine. De bons moments mais aussi de la pression et un ras-le-bol s’est installé la quarantaine passée même si je n’ai jamais arrêté le sport, la compétition et les résultats n’étant plus une priorité. L’envie de se faire mal, se dépasser est revenue mais ce sera maintenant sans calendrier chargé, à l’envie, sur des épreuves que je choisirai. Et ce sera diversifié, en disciplines nature. L’âge venant, je me plais sur des épreuves plus longues. Grâce à un entraînement plus régulier et une diététique plus rigoureuse, j’ai retrouvé le plaisir de maîtriser sa condition. Et peu importe la place tant qu’on se dépasse. J’ai de la chance d’avoir des amis qui, jour après jour, me réembarquent dans des entraînements variés… Ils se reconnaîtront ! »