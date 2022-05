L’Atertous pour l’Ukraine

La prochaine épreuve de l’ACRHO se déroulera ce samedi 7 mai au départ de l’Atertous, rue Albert Ier, 61, à Vezon. Pour un parcours campagnard, légèrement vallonné de 10,200 km ; départ à 15 h. La course, créée en 2006, a rejoint le calendrier du challenge en 2007. Depuis le début de l’aventure, les bénéfices engrangés ont permis de financer des projets au Burkina Faso ou des Îles de paix. Pour cette année, au vu de l’actualité, vous aurez l’occasion de courir pour l’Ukraine. Comme un symbole, le lieu de départ de la course à la ferme Atertous accueille depuis huit semaines une maman ukrainienne et ses neufs enfants. L’hébergement de cette famille amènera à modifier quelque peu l’organisation des vestiaires. Ce petit changement n’altérera en rien le côté convivial de cette course. Merci pour votre compréhension et n’hésitez pas : venez très nombreux courir de manière solidaire pour l’Ukraine !