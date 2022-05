La dernière grille de la saison pour Michèle

Un seul 8 pointé sur les grilles de notre dernier Pronodix de la saison : il a été réussi par Michèle Plus de Leuze qui a décidé de dédier le ballon mis en jeu et offert chaque semaine aux jeunes du FC Tournai. Quatre pronostiqueurs ont atteint le score de 7 sur 10 : Alexandre Ladrière, Didier Martinache, Nadine Vigin et Marie-Paule Verraghen. Ils sont dix-sept à avoir récolté 6 unités. La grille qui a sanctionné les matches des 30 avril et 1er mai servait de conclusion à la saison 2021-2022. Et il y a eu du suspense jusqu’au bout au classement général avec une première place qui revient à Mathieu Bonnier de Baugnies. Il a su préserver son avance et l’emporte de justesse, avec un point d’avance seulement, devant Fabrice Duwelz de Willaupuis : 145 pour le premier et 144 pour le second ! À la troisième place du podium, on a un fidèle parmi les fidèles, soit Philippe Bassilière, avec un total à 140. Puis arrivent Bruno Hennart et Laurent Voiturier (139), suivis de Pierre Verzele (138). Avec 136 points, se classent Guy Taquet, Joël Hache et Willy Deprets ; Sylvère Comblez suit avec 135 et devance Patrick Lejeune, Julien Lemaire, Rose-Marie Nenin et Téo Renier, avec 134 unités.