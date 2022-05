Franck Denoël ne court pas en apnée

On sent la passion! "Je conseille les nouveaux en leur apprenant une discipline basée sur la relaxation, la respiration et la pleine conscience de soi-même. Certains visent la performance mais c’est rarement une fin en soi. J’insiste énormément sur la sécurité et la connaissance de ses limites à un moment donné. On ne peut pas pratiquer cette discipline seul car si un accident survient, le résultat peut être fatal. Des gens de tous âges pratiquent l’apnée, souvent dès 14 ans."

L’avantage de l’apnée pour la course à pied est la gestion de la respiration et son optimisation durant l’effort. "Ce qui me permet de faire des temps honorables sans un réel entraînement structuré. La course à pied me permet de me détendre, courir en groupe ce qui est motivant et parfois me pousser également en donnant le maximum… J’ai trois entraînements par semaine et je cours deux à trois fois. À l’ACRHO, j’ai pu découvrir une ambiance extraordinaire et faire des rencontres intéressantes."

Il a commencé à courir il y a cinq ans! "Je courais en respirant par le nez… Je tenais alors le 5.30 au km. Je n’ai pas d’objectif au classement, juste l’ambition de m’améliorer… Tourner dans les 4 minutes de moyenne! Et un podium en V2… Mais je ne me mets pas de pression."

On découvre Franck dans les classements de l’ACRHO dès 2019, avec un début à l’ILM de Kain où il termine 363e à une allure de 5.27/km. Mais à sa huitième participation, en fin de saison sur les 10 km d’Herseaux, il tourne à 3.56, prenant la 56e place… Et en mars dernier, retour à l’ILM où il tient le 3.58. "Je cours la semaine sans programme préétabli. Mon allure tourne entre 4 et 4.15." Par exemple, en 2020, 4.03 à Bury, et 4.05 à l’ILM, où l’altitude du Mont ne gêne pas le plongeur en apnée… Son meilleur résultat, il l’a réalisé à l’Automnale avec une 29e place à du 4.08. Le Jogging de l’École Verte était la huitième course de sa saison 2022. Il a déjà décroché trois Top 5 en V2.