D1B: Le sort de l'Excel Mouscron dans les mains du C-Sar

Les finances sont totalement dans le rouge. Et tout remettre sur la faute du LOSCet du Covid, c’est trahir la vérité… C’est vite oublier des années de mauvaises gestions. Des années où des salaires mirobolants ont été accordés à des joueurs qui n’ont pas apporté en conséquence. Des années où les occasions de transferts ont été loupées. Butez, Boya, De Medina, Gillekens et Bocat font partie d’une liste loin d’être exhaustive… Résultat, le trou s’est creusé. On parle désormais d’une dette de 4 millions. Ce qui a ralenti de possibles repreneurs. Comme nous l’évoquions il y a quelques jours, le matricule 216 va demander un délai supplémentaire pour rassembler les fonds.

Réponse le 10 mai

L’autre point problématique, ce sont les affaires judiciaires qui ont été mises au grand jour par la commission des licences. Ce point freinerait la piste brésilienne. Selon le club, cela a fait fuir de possibles investisseurs comme il l’a précisé par communiqué. Ce sera l’un des points évoqués dans la défense afin d’obtenir un vice de procédure pour violation du secret de l’instruction.

Dans un tel contexte, la reprise du club est forcément difficile à boucler. Ces derniers jours, des nombreuses pistes ont été évoquées. Mercredi, on faisait état d’un plan B mêlant un club anglais, un investisseur local et… Gérard Lopez qui garderait un pourcentage des parts. Preuve que le Luxembourgeois veut éviter une faillite qui aurait une répercussion sur son travail dans le milieu du foot.

On saura vite le sort réservé au REM vu que la décision de la C-Sar est attendue pour le 10 mai au plus tard.

Pour les joueurs, qui n’ont pas encore été payés malgré le communiqué publié ( NDLR : il suffit peut-être que les versements se fassent entre les banques mais on peut comprendre la frustration), le staff, les employés et les supporters, on souhaite un nouveau miracle. Mais il faut alors espérer qu’il soit conjoint à un fameux nettoyage pour repartir sur des bases plus saines…