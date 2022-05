Castors de Braine au menu kainois

Son coach actuel Joffrey Pouillard est en passe de réussir là où Luc Vandewalle a échoué: ramener le club dans une division où les jeunes promesses comme Salmon, Demaret, Rubrecht, pour ne citer qu’eux, pourront s’épanouir dans les années à venir.

Premiers du championnat au terme des vingt-huit journées, et cela depuis l’ouverture de la saison d’ailleurs, les Kainois auront l’avantage du terrain, tant en demies qu’en finale. Un atout qu’ils devront mettre à profit et qui vaut son pesant d’or quand on se souvient que l’ASTEK s’était incliné de trois points fin janvier chez les Castors Braine (61-58), qu'ils devront éliminer s’ils veulent aller en finale contre le vainqueur de l’affrontement entre Profondeville et Nivelles. À l’aller, une large victoire de Kain (79-57) avait par contre sanctionné les Brainois. Pouillard et ses hommes iront samedi soir (21h) à Braine pour la revanche, en essayant de tout faire pour éviter une belle qui se jouerait alors à Kain mercredi prochain.

En R1 dames, Brunehaut attaquait hier de drôles de play-off à Fleurus, que le BBB accueillera dimanche à 15h pour le retour. Une "simple" finale pour l’honneur, sans réel enjeu si ce n’est le titre de championnes.

Improbable barrage pour le TEF

En P1 messieurs, le BCJS Estaimpuis allait tenter hier l’exploit de faire chuter Colfontaine dans ses installations, et le retour est prévu pour dimanche après-midi (15h). La pression est néanmoins nettement moindre pour les Sang et Or. Primo, finir dans le Top 5 constituait déjà en soi une formidable performance pour une équipe novice à cet échelon. Secundo, un succès n’est pas encore synonyme de montée en R2. L’autre demi-finale met aux prises Quaregnon et Boussu.

Pour les autres divisions, le CP hennuyer se réunissait hier soir afin de déterminer le planning des test-matches et autres rencontres honorifiques des champions. On sait déjà que Blaton rencontrera Montagnard sur terrain neutre pour potentiellement rejoindre l’élite.

C’est de la régionale 2 dames qu’est venue l’information de cette semaine avec un test-match pour le TEF Kain A, pourtant dernier en R2B et déjà quelque peu "démob"… "On affrontera Woluwe dimanche à Belgrade mais on ne sait pas trop pourquoi ni comment" , s’étonnait le président Benoît Lefebvre. Les dernier, avant-dernier et antépénultième de chaque série affronteront ainsi leurs vis-à-vis.