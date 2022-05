Statu quo pour le maintien et le titre avant le dernier match

Belœil aura l’honneur d’arbitrer la course au titre, lui qui a perdu tout espoir de le décrocher après son nul à Montignies. "Le partage est logique, reconnaît Sébastien Terlin. À présent, tous les yeux sont rivés sur nous. Il reste une rencontre à jouer et on n’a plus rien à gagner. Mais on jouera le jeu jusqu’au bout. Finalement, un test-match entre Monceau et Molenbaix serait une très bonne solution pour désigner le champion!"

Quatre Tertrois à Péruwelz

Péruwelz a enfin renoué avec le succès à la Verte Chasse. Et voilà qu’il rêve à nouveau du tour final. Un seul cas de figure lui octroierait une place parmi les quatre qualifiés en surveillant Le Rœulx et Ransart. Il faut que Solre soit désigné barragiste et perde ainsi le bénéfice de sa tranche. Sébastien Montuelle, qui a fêté son dernier match à domicile avant la retraite, aura peut-être une petite prolongation inattendue. "On a encore quelque chose à jouer. Biévène était notre première finale avant une autre à Hornu. On verra bien si ma carrière se poursuivra après le 10 mai! À bientôt 44 ans, je me retirerai du foot même si je resterai affilié à Péruwelz pour parer à toute éventualité. Après Mouscron, les Francs Borains, Valenciennes et d’autres, j’avais dit que je stopperai à Péruwelz." Club qui accueille quatre éléments de Tertre: Wattier, Dupire, Heddadji, Jean-Philippe.

Une fois de plus, Biévène aura tout donné sans retirer de dividendes. "On tient à afficher du respect pour le club et pour nous-mêmes jusqu’au bout. On a fort bien réagi après l’ouverture du score locale. Par contre, Péruwelz nous a causé beaucoup de problèmes en seconde période. Et à 3-1, on a bien senti que le match était complètement plié. On a toujours envie de bien terminer mais seuls les résultats ne suivent pas", dit Wim Vrancx qui restera Biévènois en P2.

Souvent déçu en fin de rencontre, le Pays Blanc a vaincu le signe indien cette fois-ci à Houdeng. Mais la situation à Antoing reste la même. "Battus, on aurait eu le trouillomètre à zéro!, sourit Gwen Rustin. On est cinq à craindre le pire dimanche prochain. Tout le monde sera tendu. Il faudra se montrer moins naïfs en défense car Molenbaix sera moins généreux que Houdeng. Celui-ci a craqué mentalement et a commis beaucoup d’erreurs. Mais c’est aussi un effectif jeune en manque d’expérience. Un peu comme nous au niveau du secteur défensif où il manque un véritable patron."