Le soleil brille sur Ellignies, qui va en P2

En bas de tableau, l’ASTEK C a vaincu Estaimpuis pour rejoindre Dottignies à la neuvième place. Fawzi Spiridon soulignait l’objectif atteint: "Pour cet ultime rendez-vous, je voulais faire participer tout le monde et tous ont d’ailleurs marqué. Notre avance a plusieurs fois culminé à une douzaine de points mais la déconcentration remettait chaque fois Estaimpuis en selle. Enfin, on finit sur une onzième victoire et le maintien est par conséquent mérité. Objectif atteint grâce au concours de Jordan Assaker et Achille Boyon sur le banc."

Sauvée des eaux, la JS Dottignies termine sur une moins bonne note à Saint-Ghislain. "On retiendra plutôt le six sur huit qui nous permet de rester en P3, où Balasse et Ramon continueront à encadrer nos jeunes la saison prochaine" , confiait Damien Schiavone.