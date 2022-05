329 concurrents, parmi eux 40 nouveaux, se sont présentés aux tables d’inscription. 326 ont franchi le tapis d’arrivée à l’issue des 11,300 km.

Franky Hernould y a signé un troisième succès. Franky s’était déjà imposé le 2 mai 2015 en 36.43 pour les 11,300 km. Il détient toujours le record de l’épreuve avec une moyenne au kilomètre de 3.15! Il avait aussi remporté l’épreuve en 2018. Et cette fois, il a tourné à 3.33 au kilo, avec un chrono final de 40.06, précédant le second, Jérôme Boucart (premier V1), de 35 secondes.

Les gens sont souvent surpris par la simplicité et la gentillesse de Franky que nous avons eu le bonheur de suivre tout jeune dès ses premiers pas dans les cross-countrys. Notamment lors de son titre national en scolaires ou plus tard avec sa victoire au classement dans le cross court en CrossCup. Il possède un vrai palmarès de champion… Faut-il le rappeler?

Sylvain Rollet termine troisième en 41.11, à une belle moyenne de 3.39 au kilo. Jan Goesaert, Julien Gilmet et Gilles Clinquart bouclent le parcours en moins de 42 minutes. Rentré dans le Top 10, (9e), Eddy Dusausoit est le premier vétéran 2, en 44.08. Terminant 15e en 45.44, Laélien Duplat de l’Athletic Club Belœil-Bernissart, s’est classé premier espoir en 45.44.

Les treize premiers ont couru à plus de 15 km/heure. Franck Denoël termine 42e en 50.39. On vous donne rendez-vous dans le journal de ce mercredi pour y découvrir son portrait…

Chez les dames, seule Ophélie Pierre, 58e en 52.08, s’est intercalée, sur le podium, parmi la famille Dujardin. Virginie, A1, s’est imposée en 48.12, Auxanne, 69e en 52.44, complète le podium féminin. Mireille Duquenne, A1, se classe 73e en 53.08, devant Catherine Dujardin, elle aussi aînée 1, 88e en 53.45. 97e. Dans le Top 100, on trouve encore Maryse Vandemeulebroecke, 96e en 54.03, Cécile Moutiez, première A2, 97e en 54.10.

On dénombre quelque 72 féminines, soit 22,08% de la participation. Dont 22 aînées, 21 de la catégorie Dames, et 20 aînées 2. Aussi cinq aînées 3! Les espoirs et les aînées 4 étaient cette fois deux dans chaque catégorie.