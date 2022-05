D2 ACFF: Le noyau se construit à Acren, Chalon espère revenir en août

Acren pourra donc toujours compter sur son portier lors de la saison 2022-2023. Cela devrait être le cas pour la majorité des cadres, excepté Alfhusein Diakhaby dont le départ à Mons a déjà été annoncé. " Fush et Jérémy Obin sont des cadres sur lesquels on peut s’appuyer , reconnaissent Jean-Luc Delanghe et Fabrice Milone. Ils parviennent à rendre les autres meilleurs. Ils savent titiller ou piquer leurs coéquipiers quand c’est nécessaire. Nous, on peut tenter de le faire depuis le banc. On peut s’égosiller. Mais c’est encore mieux quand on a quelqu’un de confiance sur le terrain pour le faire ".

Ces cadres seront également importants pour encadrer les jeunes qui vont rejoindre le groupe. Comme Denis Delaunoit et Charles Bourlart. " Charles est un jeune culotté avec une bonne patte gauche. Il est capable de jouer sur les deux flancs. Il a envie de progresser dans un club proche de chez lui. C’est un beau pari ", détaille Fabrice Milone qui avait lancé le gamin au Pays Vert. " Denis, je l’avais fait venir à Rebecq. Malheureusement, il a connu des saisons difficiles avec deux arrêts pour le Covid. Celle-ci, il a été blessé au début. C’est un joueur avec un beau gabarit qui ne demande qu’à travailler et progresser. Il est calme et intelligent. C’est important pour le former. J’ai également fait venir Massimo Di Vita qui a été un peu lâché par Rebecq. C’est un joueur de flanc percutant et hargneux. Il a un centre de gravité assez bas, une bonne technique et un bon centre ", précise Jean-Luc Delanghe qui connaît bien les deux transfuges. Pour le reste, les deux coachs font confiance à Denis Dehaene. " Il a montré qu’il savait facilement juger le talent d’un joueur. Si Acren en est là, c’est grâce à son travail. On n’a aucun doute sur le fait qu’il va nous donner un bon groupe ".