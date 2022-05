Une terribile humiliation qui dérange à Tournai...

RJ Aische : Rousseau, Dury (48e: Iglicki), De Maeyer (39eThirot), Grégoire, Michels, Joannès, Choisez, Delooz (69eLitonge), Catinus (69eLisman), Gauchet, Dethier (80eVan Den Abeele). Cartes jaunes : Van Wynsberghe, Litonge, Iglicki. Arbitre : M. Ledda.

Que peut-on dire après une telle raclée, une gifle retentissante qui résonnera encore longtemps sur les visages tournaisiens? Quelle explication peut-on avancer à ce naufrage que pas grand monde n’avait vu venir? (NDLR: sauf quelques-uns qui avaient bien vu que ça clochait depuis la défaite à Namur). Ce à quoi nous avons assisté dépasse l’entendement surtout quand on se remémore le scénario. Dans de sales draps après cinq minutes à peine – De Maeyer peut tranquillement reprendre de la tête le corner de Dethier – on croyait les Sang et or remis sur les rails onze minutes plus tard. Nadji lancé par Zanzan gagnant calmement son duel avec le gardien Rousseau. Le nul suffisant pour le tour final était à nouveau d’actualité et les Tournaisiens n’allaient plus lâcher leur os. Croyait-on…

Les maux de la saison

C’était sans compter sur des visiteurs déterminés à ne pas stopper leur saison. Deux minutes après l’égalisation, Gianquinto sauvait la mise en détournant un obus de Delooz. C’était aussi sans compter avec le gâchis offensif tournaisien: Ze avait la possibilité unique de donner l’avantage à ses couleurs sur un corner de Gallo mais sa tête file à côté. Cruelle erreur parce que Gauchet parti en contre se montre beaucoup plus… adroit – ça ne s’invente pas!

Ze a deux possibilités de remettre les pendules à l’heure mais sa reprise de la tête est détournée alors qu’il galvaude ensuite un ballon de but immanquable à la demi-heure. Punition immédiate avec un Choisez qui tend la jambe pour battre Gianquinto sur un centre de Catinus… juste après que le coach adverse ait réclamé un peu plus de prudence!

Destrain lance Kragbe à la rencontre de Rousseau histoire de relancer le suspense mais l’ailier expédie le ballon à côté. Delooz fait 1-4 à la 47e tuant définitivement le suspense suivi par Dethier quatre minutes plus tard sur coup franc. Quel magnifique début de seconde période! Van Wynsberghe accroche Delooz à la 67e, le gardien Rousseau complète l’humiliation qui aurait été plus lourde sans une double parade de Gianquinto devant Lisman et Dethier…

"J’ai 57 ans, je suis un homme et j’ai des… Je ne réagirai pas à chaud mais je dirai ce que j’ai sur le cœur en semaine!" Yves Fruchart l’entraîneur des gardiens relayait son T1 qui avait préféré – c’est dommage! – se soustraire à l’interview d’après-match. " Vu la semaine qu’on a passée, j’avais un peu peur de ce match et mes craintes se sont vérifiées sur le terrain. Je parle du manque de sérieux et d’envie de certains. Le staff était plus motivé que quelques joueurs qui n’avaient sans doute pas envie de monter. Prendre six buts chez nous, c’est lourd. Ce qui est encore plus frustrant, c’est qu’on avait notre destin entre les mains mais quand on ne donne pas tout ce qu’il faut… "

Pas tendres, les supporters!

Si on a eu beaucoup de mal à obtenir des réactions, les supporters excédés par le cinquième but tombé dès la 51e ont sorti les propos trempés dans le vitriol. Réactions parfois exagérées sans doute mais on les comprend parfaitement. Florilège: " On s’fait chier. Même si vous ne le méritez pas, nous on est là! On est sauvés. Gianquinto, notre meilleur joueur ." Suivi de quelques noms ayant fait les beaux jours de Tournai: " Jean-Marc Varnier, olé, olé. Thierry Pister, Sylvio Breleur…" Avant le feu d’artifice final: " Et ils sont mous, les Tournaisiens… La D2, on n’en veut pas!" Sans oublier l’hommage sympa à Arno: " Putain, putain, c’est vachement bien, nous sommes quand même tous des Tournaisiens! "

N’en jetez plus, la coupe déborde… Depuis des années qu’on suit les Sang et or, on n’a pas souvenir de pareil camouflet!