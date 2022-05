R2A: Une bonne répétition avant mercredi pour Kain

Fragilisé par les légères blessures d’Obrian Vandam et d’Alex Bachelard qui ont été mis au repos en vue du match de mercredi, l’ASTEK souffre dans le premier quart et ne rejoint le vestiaire qu’avec un maigre avantage de deux points. Heureusement, le réveil collectif se produit en deuxième mi-temps. Les Kainois retrouvent leur sérieux et se font plaisir pour décrocher un large succès qui leur permet de conserver leur brevet d’invincibilité en 2022 et de finir l’année en tête de championnat avec 24 succès en 28 rencontres. « Le groupe est désormais pour le play-off. Nous ne sommes pas au top de notre forme mais nous ne sommes pas dans le trou non plus. On aborde cette phase cruciale de la saison en s’appuyant sur une défense qui a fait ses preuves. La confiance est dans notre camp et les adversaires vont devoir tenter des choses pour nous battre. Il nous faudra donc nous adapter mais nous avons tous les atouts en main pour vivre une belle fin de campagne », résume Joffrey Pouillard. V.C.