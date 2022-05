La première période se résume à un chassé-croisé qui démarre à l’avantage d’Enghien avec un exploit de Gonzales. Soignies revient ensuite sur une phase arrêtée, avant de laisser Gonzales relancer les siens en profitant d’une perte du ballon dans la défense visiteuse. Une erreur du gardien enghiennois permet à Soignies de rétablir la parité. Après la pause, les locaux prennent le dessus physiquement et creusent l’écart sur un penalty et un lob de Gonzales.

Naastois B – Isières B 3-2

Contre le cours du jeu, Isières réussit à prendre l’avantage dans le premier quart d’heure sur des centres de Bouvry repris par Bauwens et Hennebert. Rapidement Naast revient à 1-2, avant de se retrouver à 10. Isières n’en profite pas et s’éteint jusqu’au retour aux vestiaires. En seconde période, les visiteurs ratent un festival d’occasions. Le mot de la fin revient à Naast qui se montre le plus réaliste sur ses deux occasions franches.

Casteau – Flobecq 0-4

Les visiteurs vont tarder à rentrer dans leur match, le temps pour eux d’observer le jeu en face, pour finalement dérouler avec des buts de Vanderhaeghen (2), Machado, Roobaert.

Thulin – Pommeroeul B 4-2

Sans enjeu, la rencontre est restée ouverte. Thulin ouvre le score sur un contre conclu par Mahieu isolé dans le petit rectangle à la 40e. Vers l’heure de jeu, Pommeroeul revient au score sur une conclusion d’Urbain. On assiste ensuite au même scénario avec des buts de Duwez et de Ryckoort, avant que Pommeroeul craque physiquement et laisser Thulin prendre l’avantage sur un doublé de Dupont.