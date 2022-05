Avec trois buts inscrits par Debaere, Pottiez et Zrek durant la première demi-heure, les Hérinnois ont vite assuré leur sacre. À la reprise, Taintignies s’est créé quelques belles possibilités mais au final, ce sont les visiteurs qui ont eu le dernier mot à dix minutes du terme sur un penalty transformé par leur gardien Rooze. Avec 78 points au compteur, Hérinnes est un beau champion qui a longuement savouré son titre.

Rumes – Monkain. B 13-0

Nouvelle démonstration de force des Rumois qui ont empilé treize buts à leur adversaire, ce qui porte leur total à 135. Face à des Kainois sportifs mais impuissants, les buts ont été inscrits par Henry (4), Ogé (3), Klopocki (3), Lagatie, Simon et Dehouck. Espérons pour eux qu’ils soient aussi habiles au tour final.

Risqu.-Rt B – Bléha. B 3-2

Bléharies ouvre les hostilités à la 7e sur une phase bien construite conclue par Rigaut. Les locaux reviennent au score à la 21e sur une action collective bien amenée et finie par Dewitte. Alors qu’on croit un nul logique à la pause, les visiteurs prennent un léger avantage à la 34e sur une conclusion de Dujardin. En seconde période, Risquons-Tout bénéficie d’un penalty transformé par Evrard à la 50e, avant de faire un gros pressing et prendre l’avantage sur un bel exploit de Predro. Malgré le pressing des deux côtés, le score reste inchangé.

Leuze-Li. – Wiers B 8-0

Déforcé, Wiers s’est défendu avec ses armes face à une équipe de Lignette qui a pris directement le match à son compte. Noutsa, Thayse (2) et Petit ont alimenté le marquoir en première période. Rentré en seconde période, Coudou, de par son talent, inscrit les quatre derniers buts.

Esplechin B – St Jean 1-5

Dans ce match de fin de saison, St Jean n’a pas rencontré d’opposition en face et a rapidement tué la rencontre sur une conclusion de Berton et un doublé de Bonnet. À la reprise, les visiteurs tombent dans la facilité et laissent Esplechin sauver les meubles via Desprez avant de reprendre le chemin des filets sur une frappe à l’entrée du rectangle de Garçon et un exploit de Parent.

Béclers B – Rongy B 4-3

Belle entame de Béclers qui ouvre le score à la 6e sur une magnifique frappe pleine axe de Degueldre. Les locaux prennent ensuite la première période à leur compte tout en se montrant maladroits devant le but adverse sur leurs quelques occasions franches. Contre le cours du jeu, Rongy rétablit la parité juste avant la pause via Lorthioir qui se décale au coin du grand rectangle et place le ballon en pleine lucarne. Béclers remonte avec de bonnes intentions et alourdit le score sur un ballon perdu repris par Donnez et sur un doublé de Degueldre, avant de se faire peur dans le dernier quart d’heure en laissant notamment revenir Rongy sur deux penalties convertis par Guilbaut et Lorthioir.

Brunehaut B – Barry 1-1

Face une belle équipe de Barry qui se montre dangereux sur les contres, Hollain prend la première demi-heure à son compte. Après trois tentatives manquées, Ramos est lancé en profondeur et remporte son duel avec le gardien. Les locaux se font punir avant la pause sur une perte du ballon de Manfroy, mise à profit par Carvajal. Les deux équipes s’offrent quelques opportunités franches en seconde période qui ne changeront pas l’issue de la rencontre.

Wez-G. B – Havinnes B 1-2

Le score ne reflète pas la physionomie de la rencontre et aurait pu être plus lourd si le gardien de Wez n’avait pas fait un gros match. Havinnes ouvre le score à la 26e sur un penalty transformé par Jovenau. Havinnes se fait peur en laissant revenir Wez sur une lucarne d’Eickmayer, mais renoue finalement avec son sens du réalisme sur une reprise de volée des 25 mètres de Lechantre.

À l’issue du match, les scènes de joie étaient belles à voir du côté d’Hérinnes. Cette montée tant attendue était l’objectif avoué de l’entraîneur Steve Delgrange qui a d’ailleurs toujours assumé ce statut de favori.

" L’objectif est atteint avec ce titre qu’on voulait depuis le début de saison. On ne s’est jamais caché en jouant chaque match pour la victoire. Le tournant du championnat, c’est sans doute le premier tour où on a su faire la différence avec nos poursuivants malgré nos blessés. En janvier, l’arrivée de notre gardien Rooze nous a fait du bien car il a su apporter du calme et de la sérénité dans l’équipe. Et puis, il y a eu aussi cette victoire à Leuze lors du match retour alors qu’on était dos au mur. C’était un match clé qui nous a permis de rester en tête jusqu’au bout. La fête va être belle, on va la savourer au maximum ." Pour ça, on peut lui faire confiance!