Dans les cinq premières minutes, Brunehaut hérite de deux penaltys. Le premier est loupé mais pas le deuxième qui permet aux visiteurs de mener. Obigies parvient à égaliser peu avant le repos par Nzitchoum sur corner. À la reprise, Obigies butte sur une défense retranchée. On en reste donc sur ce score de parité mais Obigies ne compte pas en rester là puisqu’une réclamation légitime sera portée ce lundi. Encore une fois, on peut déplorer l’absence d’un arbitre officiel pour ce match décisif pour l’attribution de la dernière place au tour final. Suite et fin sur tapis vert car ce résultat de 1-1 est actuellement en attente de confirmation.

Anvaing B – Molenbaix B 4-0

En première période, Anvaing choisit de laisser l’initiative à son adversaire. Il faut attendre la reprise pour voir les locaux ouvrir la marque par le jeune Arno, bien servi par Coenen. À l’heure, un penalty permet à Remy de fête sa fin de carrière par un but. À 2-0, Anvaing enfonce le clou par Dufranne et Coenen. Belle victoire des locaux face à une belle équipe visiteuse.

Wodecq A – Risquons-Tout A 1-3

Les Hurlus déflorent la marque par Millecam. À la demi-heure, Wodecq manque un penalty. À la 48e, Lasalle a la balle d’égalisation mais ne peut conclure. Peu avant l’heure, Dubrulle double la mise. Lauweyrens relance ses couleurs à vingt minutes du terme mais dix minutes plus tard, Znagui fixe les chiffres. Cette rencontre était le jubilé de Damien Decroïe, le capitaine local. Quant au coach Jérôme Moulaert, il se laisse encore deux semaines avant de prendre sa décision sur son avenir au club.

Escanaffles B – Estambourg B 0-2

Les locaux entament bien la rencontre mais les visiteurs parviennent à prendre l’avance au quart d’heure sur un effort de Bury. Malgré un terrain sautillant, les deux équipes essaient de produire du jeu. Escanaffles prend des risques, ce qui permet à Estaimbourg de profiter des espaces libres pour planter un 2e but en fin de match par Van Den Bosch. En alignant un 3esuccès, les Estaimbourgeois ont bien terminé une saison assez compliquée au niveau des résultats.

Templeuve B – Velaines B 6-1

Andal ouvre le bal à la demi-heure. Le gardien visiteur Mollet égalise sur penalty mais Rowie a vite fait de rétablir les distances. En seconde période, Templeuve domine et augmente son avance jusqu’à 6-1 par Rowie, Oubar, Dooghe et Nando. Le tour final peut commencer.

Houtaing – Thumaide B 3-2

Au repos, le marquoir affichait 2-2 avec des réalisations de Lorsignol et Vercouter côté visiteur, Derobertmasure et Limbourg pour les gars de la Berlière. Même envie après le repos avec un dernier but qui tombe à l’heure de jeu par Limbourg. Thumaide se créera une dernière grosse occasion en fin de match bien arrêtée par Leopardi.

Ellezelles B – Herseaux B 1-3

Rapidement, Oursin fait 0-1 avant de récidiver à la demi-heure. Menés, les locaux ne se découragent pas mais la concrétisation fait défaut. À l’heure, Mederbel triple la mise sur penalty. Ellezelles atténue la défaite sur penalty par Vandermotten mais avec un peu plus de réalisme, Ellezelles n’aurait pas volé un point.