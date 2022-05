Les locaux vont dominer la première période sans être dangereux devant le but. C’est peu après les citrons que Pierre va trouver l’ouverture au prix d’une jolie frappe croisée qui vient ainsi sceller le 0-1. Blanchart aura deux belles opportunités de creuser l’écart mais tantôt son envoi est trop enlevé et ensuite c’est le gardien qui vient le contrer. Flénu pousse et finit par égaliser. Dans les derniers instants, un corner mal dégagé débouchera même sur le 2-1.

Belœil B – Meslin GM B 5-0

Les visiteurs évoluent avec une équipe rajeunie mais maniant fort bien le cuir. Ils vont résister aux assauts des locaux au cours de la période initiale et particulièrement aux essais de Gourdin et Messina. Belœil accélère les échanges après le café et Cortvrint déflore la marque à la 55e. À la 57e, il double la mise en interceptant une passe en retrait mal calibrée. C’est ensuite un corner de Cohen qui trouve la tête de Laurent pour le 3-0. Les deux dernières passes décisives viendront des pieds de Vullo, les buteurs étant Leclercq et Leliveld.

Lens – Harchies-Ber. A 2-1

Une rencontre sans véritable enjeu si ce n’est celui de ne pas se blesser ou de récolter un bristol jaune dans le chef des visiteurs assurés du tour final. Les forces vives seront sollicitées plus tard, en temps voulu. Le score nul et vierge indique bien l’intensité de la rencontre en première période. Mary va déflorer la marque pour les locaux à la 51e. Sanna égalise à la 82e à la faveur de la conversion d’un coup de réparation. Goret fera 2-1 dans les derniers instants. La déception de prendre ce but dans les dernières secondes est bien présente, tempérée cependant par l’importance des joueurs à épargner pour la suite de la compétition.

Chièvres A – Hensies 1-3

De nouveau une rencontre sans véritable enjeu. On serait même tenté d’écrire que les joueurs sont un peu venus faire de la figuration. Beugnies va ouvrir le score à la 14e en expédiant un coup franc qui est dévié par le mur avant de trouver les filets. Nouveau coup du sort à un quart d’heure de la fin avec Nivarlet qui dévie un centre dans son but. Coldebella va diminuer l’écart en inscrivant un coup de réparation accordé à ses couleurs. Le mot de la fin reviendra à Crombin qui fixe les chiffres à 1-3.

Pommer. A – Pays Vert B 2-1

Une rencontre bien agréable disputée par deux équipes s’engageant sans arrière-pensée et pratiquant un jeu chatoyant. Vanderzwalmen ouvre la marque à la 10e. C’est Rousseau qui lui répond à la 20e avec un coup de tête qui fait mouche suite à un centre de Wattiez. C’est 1-1 à la pause. Le premier quart d’heure de la seconde mi-temps est clairement en faveur des locaux qui sont récompensés par un corner prolongé par Flasse en direction de Cammarata qui fait 2-1. Le Pays Vert va pousser pour revenir mais de manière stérile, le score n’évoluant plus.