Les Trigétistes victimes d’un braquage arbitral

Évoluant à domicile, le TriGT avait secrètement l’ambition de signer une grosse performance même si, au début de la journée, son président préférait jouer la sécurité: "On verra bien ce qui peut nous arriver car on n’est pas à l’abri d’un ennui, d’un coup de moins bien, d’une pénalité… Mais on aligne de belles équipes."

Du côté masculin, pour remplir la mission de briller sur ses terres, le TriGT comptait sur une belle formation, Erwin Vanderplancke, Christophe De Keyser et Peter Dentener étant épaulés par Ricardo Batista, Brice Gayant, Jimmy Kershaw et Wouter Monchy. Au regard de l’équipe alignée, il y avait clairement matière à s’emparer du titre national et marquer des points précieux dès la première étape des T3 Series. Les Trigétistes ont tout bien fait, signant le meilleur temps à l’issue des parties de natation, cyclisme et course à pied. Sauf qu’au décompte final, le tableau d’affichage indiquait les Tournaisiens à la deuxième place, quelque quatre secondes derrière le KTT.

La raison? Une pénalité infligée pour une chaussure détachée de la pédale du vélo d’un des athlètes du TriGT! "C’est juste une honte, s’écriait le président Jacques Naveau. J’en ai ras le bol de me faire avoir tout le temps de cette façon. Une pénalité de dix secondes pour cela, c’est cruel! Même d’autres dirigeants de club me l’ont dit: “On vous en veut ou quoi?” Là, la fédération se ridiculise en prenant une telle sanction à notre égard. J’en ai plein le dos car l’on sent qu’on dérange. Un arbitre néerlandophone a décidé que le TriGT ne pouvait pas gagner et a réussi son coup. C’est du vol! Sportivement, on s’est fait braquer. Mais pour moi, soyons très clairs: on est champion de Belgique."

Le titre de vice-champion national ne venait pas consoler un Jacques défoutu qui soulignait toutefois à juste titre la bien belle quatrième place de son équipe féminine. Une perf également réalisée par son second team masculin en D2!

«Une édition des Chaufours magnifique»

Les récentes années de Covid qui ont contraint le TriGT à devoir faire l’impasse sur deux éditions de leurs Chaufours n’ont pas eu d’effet néfaste sur la qualité de l’organisation tournaisienne. Malgré des contretemps, dont une passerelle, point névralgique des parcours, qui n’a plus pu être placé sur le site, obligeant Jacques Naveau et son équipe à revoir ses plans, tout s’est bien passé. On a cherché mais on n’a pas trouvé un athlète, un spectateur, un bénévole, un officiel ou encore un membre des fédérations qui a trouvé à redire sur un week-end mené tambour battant par le club trigétiste.On vous a parlé de la journée de dimanche avec le national par équipes mais que dire alors du samedi qui faisait la part belle aux compétitions de jeunes et au triathlon promo. « On a vécu des choses incroyables au niveau de l’ambiance tant il y avait du monde pour participer à nos épreuves mais également pour regarder et encourager, relatait le président du TriGT Jacques Naveau. En fait, c’est simple, je n’ai jamais vu autant de monde aux Chaufours. Il y avait des gens et des gens, des milliers de personnes. Beaucoup de bruit et d’ambiance. Un beau succès! C’est juste dommage cette fin de dimanche qui gâche tout. Mais on doit être fier de ce que l’on a fait. C’était une édition des Chaufours juste magnifique. »