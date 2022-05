Le Pays Blanc dit merci cap’tain sauveur Delval

Match à six points entre Spirou et Antoiniens. Et pourtant, les visiteurs passent complètement à côté du début de match. La défense du Pays Blanc est dépassée et se fait prendre naïvement dans son dos. En deux minutes, Dridi et Mutombo en profitent pour faire monter le marquoir à 2-0.

Le bon début houdinois est terni par un penalty inutile après une faute sur Derbal. Ciot réduit la marque deux minutes après le deuxième but local et relance l’intérêt de la partie. Houdeng va craquer nerveusement: c’est d’abord Dridi qui est exclu pour rouspétances. Malgré cette supériorité numérique, Antoing ne parvient pas à inquiéter Ramsdonck.

Les locaux continuent de commettre de grossières erreurs et à s’énerver mais le marquoir reste identique. À un quart d’heure du terme, Emel est exclu à son tour. Houdeng se mure alors devant son but, reste bien organisé et ressort proprement de ses lignes arrières.

Mais un miracle se produit pour les visiteurs. Les arrêts de jeu ont débuté depuis quatre minutes quand Detemmerman efface trois hommes avant de servir Delval qui égalise!