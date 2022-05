La Real s’offre une victoire de prestige

Pour son dernier duel de la saison, la Real espérait finir sur une bonne note et offrir une dernière victoire à ses supporters. Mais face à elle, on retrouvait une terrible armada: la RAAL. 26 victoires, seulement trois défaites, 74 buts marqués pour seulement 16 encaissés! (NDLR: Bravo à l’ancien Hurlu, Clément Libertiaux). Champions depuis leur déplacement à Waremme (0-6), les Loups ne sont absolument pas rassasiés. Depuis, ils ont croqué Ganshoren (2-0), Warnant (0-3) et Rebecq (2-1). Excusez du peu! Et forcément, les troupes de Fred Taquin avaient bien l’envie de rajouter une proie à leur tableau de chasse.

Mais c’était sans compter sur un Acren qui espérait bien terminer sa saison sur une bonne note. Les troupes du trio Delanghe-Dehaene-Milone plaçaient un bloc très compact et assez haut pour empêcher les Loups de produire du jeu. Elles voulaient aussi profiter de chaque petite opportunité pour piquer. Ce qui arrivait à la 19e quand Kimbaloula trouvait parfaitement Garcia-Dominguez dans la profondeur. L’ancien Louviérois n’en demandait pas tant pour remporter son duel face à Janssens. Les Acrenois furent très proches du 2-0 en fin de mi-temps mais Kimbaloula butait sur le portier alors que Tamanate ne pouvait conclure dans la foulée. Entre-temps, les visiteurs avaient pris le jeu à leur compte. Azevedo plaçait un lob sur la latte et un autre au-dessus. Lazitch également. On notera aussi le beau geste du kiné de la RAAL qui n’a pas hésité à venir soigner Benjamin Duyck dont le pied est resté bloqué dans le synthétique. Le défenseur des Camomilles a senti son genou tourner. On espère pas trop de gravité.

De genou, il en est également question pour Quentin Louagé qui est sorti dès la reprise, lui aussi touché aux ligaments. Le capitaine a été fortement applaudi par le public louviérois car il jouait sa dernière rencontre à la RAAL.

Après ce moment d’émotion, les récents champions ont pris totalement le jeu à leur compte. Ils ont asphyxié des Acrenois qui ont tenu bon. En retrouvant leur force collective au meilleur moment et en comptant sur un Obin en très grande forme derrière. L’ancien du LOSCsortait notamment de buts des pieds d’Azevedo et Soumaré. Et comme lors du premier acte, Garcia Dominguez sortait de sa boîte pour inscrire le 2-0 avec sa " spéciale futsal. Feinte de frappe du gauche, finition du droit ", souriait le double buteur.

À l’entame des arrêts de jeu, Soumaré finissait par tromper Herment assez logiquement. Mais il était trop tard pour faire le retard.

Acren reste la bête noire de la RAAL

Le sentiment était double dans le chef de Jean-Luc Delanghe et de Fabrice Milone à l’issue des débats. " Comment on peut sortir une prestation aussi insipide à Verlaine et puis une pareille pour battre le champion?Cela ne peut qu’entraîner des regrets sur l’ensemble de la saison. On voit que lorsqu’on est en bloc et que l’on joue en équipe, sans privilégier l’individualité, on est capable du meilleur. Si on avait toujours joué de la sorte, on compterait facilement neuf points de plus et avoir une place plus réaliste par rapport à nos qualités.

C’est pourquoi la saison prochaine on sera très attentif à la mentalité. C’est déjà le cas dans les transferts effectués. Que ce soit Charles Bourlart et Denis Delaunoit. " Notons que Massimo Di Vita est le 4etransfert entrant d’Acren.

Côté louviérois, la défaite n’avait pas trop de conséquence sur le moral des troupes. Frédéric Taquin maniait même l’humour au moment de revenir sur la partie. " On n’arrive décidément pas à vaincre le signe indien. Je suis venu trois fois ici, j’ai perdu trois fois. Pourtant, à domicile, cela se passe toujours bien pour nous face à cet adversaire. En plus, on prend toujours un peu les mêmes buts. D’un gars qui ne travaille pas défensivement mais qui parvient à faire la différence en un-contre-un.

On aurait préféré finir sur une victoire et passer la barre des 80 points. Mais cela ne change rien à notre superbe saison. On peut désormais préparer la suivante. Ce sera difficile à l’étage du dessus. Mais on va recruter pour viser le plus haut possible. D’autant qu’un Top 6 pourrait être suffisant pour monter « .