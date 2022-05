De la P2 à la P4, découvrez le tirage au sort des tours finaux en Wallonie picarde

On vous dresse le calendrier du premier tour qui aura lieu ce 8 mai.

En provinciales 2

Ere affrontera Enghien pour un affrontement entre deux équipes qui se connaissent bien. Anvaing aura la chance d’accueillir, ce sera face à Pâturages. Pas de chance par contre pour Estaimbourg qui se farcira un long déplacement jusqu’à Frasnoise.

Meslin et Péruwelz connaissent également leur adversaire pour les barrages. Ce sera respectivement Beaumont à l’extérieur et Vacresse à domicile.

En Provinciales 3

On commence par Bléharies qui accueille Roux. Match à la maison aussi pour Kain face à Hyon. On pointe également le choc régional entre Pommeroeul et le Pays Vert. Harchies ira à Fontainoise. Enfin, la Squadra Mouscron changera de maison pour au moins un match. C’est au Canonnier qu’elle accueillera l’Athènes Ressaix.

Pour son barrage, Wez devra revenir d’Horrues avec un succès afin de rester à cet étage.

En provinciales 4

On débute par un chouette choc régional entre Leuze-Lignette et Saint-Jean. Cinq de nos représentants se déplaceront pour ce 1ertour. Le Risquons-Tout va à Forges, Rumes à Mominoise, Biévène à Farciennes, Isières à Frasnoise et Flobecq à Baudour.

Pour les matchs à la maison, on aura le doit à Molenbaix-Aiseau/Presles et Templeuve Marbaix.

Enfin, deux rencontres sont en attente de validation. Brunehaut B ou Wez B affrontera Buvrinnes. Enfin, Hensies sera l’adversaire de Brunheaut A ou d’Obigies. Pour désigner les équipes il faudra attendre des nouvelles de la réclamation portée par Obigies en ce début de semaine.