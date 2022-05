La bonne volonté havinnoise a été insuffisante

Comme attendu et annoncé, c’est une équipe havinnoise fort remaniée qui se présentait samedi pour son avant-dernière sortie en championnat. Pour l’occasion, c’est Melsele, un membre du Top 5, qui s’était imposé 5-2 à domicile lors de la phase aller, qui se déplaçait chez les Sang et Or. Celles-ci auraient aimé que le résultat soit différent pour le retour d’un duel nettement à l’avantage de la formation visiteuse sur le papier. Mais la logique a été respectée, les Flandriennes ayant dicté leur loi aux filles de Sandrine en s’imposant 1-4. Elles ont réussi à profiter du début de match pour prendre les choses en mains, trouvant ainsi le chemin des filets après 10 minutes via Maris. Il ne fallait pas attendre longtemps pour voir De Schepper doubler la mise. On en était à peine au quart d’heure de jeu. Heureusement, on ne se dirigeait pas du tout vers l’avalanche de buts redoutée, les locales trouvant les ressources pour équilibrer les échanges, même si, dans une composition totalement inédite, elles avaient du mal à se montrer dangereuses.