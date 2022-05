D1B: Un conseil d’administration décisif ce lundi à l’Excel Mouscron

On est rentré dans la dernière ligne droite pour une éventuelle reprise de l’Excel Mouscron. Jeudi dernier, un conseil d’administration a eu lieu. Il faisait suite à une visite des installations hurlues (stade et Futuro) par un groupe brésilien. On reconnaissait notamment Tulio De Melo, l’ancien joueur de Lille, devenu agent, auprès de Patrick Declerck et de Benjamin Seillier. La piste semble arriver tardivement mais certains au club veulent y croire. On l’estime "sérieuse", même si le timing est court… Notons que cette piste n’a pas été évoquée par Gérard Lopez lors de son call avec la bourgmestre… Le Luxembourgeois a également précisé qu’il n’investirait plus un euro.