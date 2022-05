Baudour offre le titre à Mouscron en contraignant Herseaux au nul

La veille, Mouscron s’était fait un malin plaisir, comme il en a l’habitude, de mettre un peu la pression sur ses voisines en dominant Wez 14-0. Cela signifiait que les Herseautoises, pour être sacrées championnes, se devaient de batte impérativement Baudour. Tout se passait à merveille jusqu’à la 80e, les visitées menant encore 2-0 en donnant l’impression de maîtriser leur sujet. Il n’en fallait pas plus pour voir Baudour signer le 2-1 avant d’égaliser à l’entrée des arrêts de jeu. Soit un retournement complet de situation qui redistribuait les cartes au classement, Herseaux et l’Excel se retrouvant à égalité avec un total à 57 points mais avantage au second qui compte un succès de plus. En accrochant Herseaux, Baudour offrait de la sorte le titre à l’Excel!

Malgré une grosse déception, Cédric Lacroix tentait de faire bonne figure: "Ça s’appelle le foot! C’est malheureux et inexplicable.À croire qu’il était préférable d’être second tout au long de la saison, de se rendre à Baudour à l’avant-dernière journée (NDLR: référence à un Excel qui, une semaine plus tôt, est allé gagner 1-8 à Baudour) et de s’arranger pour faire chuter le leader", commentait, dans un premier temps, le coach herseautois. Un premier avis qui ne méritait pas d’exister à notre humble avis! La suite était plus correcte… "On avait notre destin en mains en menant de deux buts aussi tard dans la partie. C’était notre second mais dernière occasion de la saison de s’emparer du titre. On avait raté le premier coup face à Mouscron et on se loupe à nouveau. Il faudra apprendre de nos erreurs. Il ne faut malgré tout pas résumer notre saison à ce dernier match qui nous prive du sacre. L’objectif prioritaire était d’accéder à la P1 et on sait qu’on y sera depuis un moment. La cerise sur le gâteau était proche mais on va devoir sans."

C’est dans des circonstances spéciales que l’Excel a été titré samedi, au lendemain de son succès face à Wez. Quelques joueuses hurlues étaient présentes à Herseaux, espérant le faux pas des locales. Et miracle, il est arrivé. "Quand on est allé jouer à Baudour samedi dernier, on a sympathisé avec notre adversaire du jour qui a promis de jouer le jeu à fond. Il a tenu parole et nous permet d’arracher un titre inespéré", reconnaissait la Mouscronnoise Eline Vandewiele, tout sourire.