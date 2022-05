Avec un tel passage à vide, impossible de gagner

L’Estu Tournai a cru tenir sa première victoire des play down pendant 30 bonnes minutes. Car il a livré une première mi-temps que Romain Poix qualifiait de " presque parfaite ". Dans le rush jusqu’à 6-6, les visités profitaient des premiers arrêts de Fred Mespouille pour prendre un bel avantage. Grâce à leur efficacité, le score passait à 13-9 avec notamment un doublé de Rosier quand l’équipe peinait un peu à trouver le chemin des filets. Le score de 17-14 à la pause était logique.

Mais à la sortie des vestiaires, l’EHC ne parvenait plus à poser son jeu. Pendant vingt minutes, les Estudiantins ne scoraient qu’à quatre reprises. Dans le même temps, Merksem était bien plus efficace en plantant huit roses dans les filets de Denays, monté à la pause. " À chaud, je ne peux pas expliquer un tel passage à vide , reconnaissait le coach. On a enchaîné les mauvais choix et les pertes de balles. Ne marquer que quatre fois dans une telle période, c’est incompréhensible. On peut le dire: on a donné le match. On manque de caractère. On n’est pas capable de jouer 60 minutes au même niveau. Le contraste entre le 1eret le second acte est énorme. On constate que tout le monde n’est pas au même niveau. Quand on effectue des rotations, cela se ressent. C’est la conséquence de l’implication de certains aux entraînements. Il va falloir y remédier ".

«Encore plus frustrant»

Toutefois, Tournai avait une belle réaction d’orgueil dans les dix dernières minutes. Les joueurs mettaient plus de rythme et retrouvaient d’un coup leur efficacité grâce à Rosier et Maamir notamment. Mais il était trop tard pour encore croire au miracle. " C’est un match à l’image de notre saison. On est capable de réaliser de très bonnes choses, comme en première mi-temps, mais aussi de très mauvaises. On a eu une belle réaction en fin de partie. Ce qui rend la défaite encore plus frustrante. On savait qu’on avait une équipe jeune et inconstante. Mais, avec la période Covid, cela fait presque deux ans que l’on travaille ensemble. On arrive quasiment au terme de la saison. Mais sur certains points, on ne voit pas de progrès. On devra remédier à cela l’année prochaine en amenant un peu plus d’expérience dans le groupe. Avec Maxime Dassonville, notre directeur sportif, on y travaille. On a enclenché plusieurs pistes. On est en discussions concrètes mais il n’y a encore rien de signé ".

Samedi prochain, l’Estu jouera déjà son dernier match de l’exercice 2021-2022. Ce sera à la maison face à Gand. Une ultime possibilité de décrocher un succès qui ferait du bien au moral. " On travaille chaque semaine à l’entraînement. On bosse sur les tactiques, etc. Je ne parviens pas expliquer pourquoi on a de tels passages à vide , pestait Simon Devemy. Malgré tout, on a eu une belle réaction pour montrer à notre public qu’on est bien présent. On aurait aimé lui faire encore plus plaisir avec une victoire. Mais c’est une nouvelle défaite… Moralement, c’est difficile. Je ne vais pas le cacher. On a l’impression de ne pas être récompensé de nos efforts en semaine et de ce qu’on donne sur le parquet. À nous de nous reprendre pour aller chercher ce succès contre Gand ".