Une dernière victoire pour la route?

Le partage récolté ensuite en derby face à Tournai et la récente victoire face à Gosselies nous ont prouvé le contraire. "On a envie de tout jouer à fond, nous rassurait dimanche dernier le capitaine François Dubois. On avait ainsi l’objectif de ne pas perdre deux fois contre le même adversaire dans ce championnat. En battant Gosselies, la mission est remplie, personne ne nous a pris six points cette saison! La preuve que l’on pouvait rivaliser avec tout le monde et qu’avec plus de régularité, on aurait pu finir au seuil du Top 5." On ne le fait pas dire!

Qu’espérer désormais de l’ultime match à jouer à Mons pour y affronter Saint-Symphorien, adversaire battu 2-0 à l’aller? "S’imposer pour gagner une place au classement général (NDLR: ce sera automatique puisque Tertre et Mons s’affrontent; l’un ou l’autre va perdre des plumes, voire les deux) et pour faire passer en positif notre goal-average qui est à zéro. En tant qu’ancien défenseur, j’avoue que ça me fait tiquer ce genre de stat. C’est aussi une des raisons à notre saison en dents de scie: on a parfois manqué de stabilité derrière. Un secteur à perfectionner et à stabiliser lors de la préparation en vue de la saison prochaine", concède Jimmy Hempte, le coach.