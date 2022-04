Seconde session pour le Pays Blanc

«Sur des détails»

En attendant, les Antoiniens ont encore leur sort entre les mains. En se rendant à Houdeng, ils peuvent faire un grand pas vers le maintien. Dans le cas contraire, la pression sera énorme face à Molenbaix dans une semaine en derby pour clôturer le championnat. "Nous devons éviter de perdre à Houdeng. Tout va se jouer sans doute sur des détails comme la forme du jour, l’arbitrage, etc. C’est du 50-50", signale Gwen Rustin.

Belœil peut être un allié de circonstance en allant rendre visite à Montignies. Auteurs d’une remontée fantastique, les hommes de Thierry Briquet n’ont plus peur de personne. En plus d’un sauvetage qui rentrerait dans les annales, ils ont encore une chance de participer au tour final via la troisième tranche! À moins que l’Union ne mette fin aux espoirs locaux. "Tout comme l’ensemble de la division, j’estime que notre championnat est faussé. Les suspensions ou les craintes de suspensions redistribuent toutes les cartes. Seul Solre semble avantagé par la décision du CP. Sans compter que le 8 mai est la fête des mères et que des membres du staff et des joueurs ont tout simplement réservé leur journée."

À Belœil, on n’en démord pas non plus. "Cette inversion a un impact sur le championnat, tant du point de vue des suspensions que de la manière d’aborder une rencontre, s’insurge Sébastien Terlin. Nous sommes obligés de jouer pour gagner à Montignies avec plusieurs joueurs à deux cartes qui pourraient être punis contre Monceau dans un match pour le titre."

Un match amical…

La rencontre entre Péruwelz et Biévène tient d’un match amical de fin de saison. Entre une équipe qui n’a plus rien à espérer et une autre dont l’avenir est déjà scellé, seul le plaisir de décrocher une victoire de plus sera l’objectif poursuivi. Ronny Roelen confirme: "On jouera essentiellement pour se faire plaisir en tentant de prendre quelque chose à l’extérieur. J’espère assister à un match correct des miens, même s’il n’y a plus d’enjeu. On peut dire que ce sera une rencontre amicale sans aucune pression!"

Péruwelz visera la victoire sur sa pelouse: "La récente défaite de Ransart au Rœulx permet de croire à la cinquième place, présage Jonathan Krys. Elle conviendrait ainsi à nos prévisions d’avant-saison. Avec le retour de quelques cadres, j’espère engranger un joli succès à domicile et remplir cette mission."

Une dernière répétition générale s’offre à Molenbaix avant une dernière journée qui risque d’être explosive. Face à une formation de Snef déjà en P2, on voit mal les Cellois trébucher et rater l’occasion de vivre un ultime match palpitant. "En laissant mes jeunes jouer dans leur série U19, j’emmènerai tous les anciens pour une des dernières fois ensemble, précise Rudi Navez. Depuis que nous sommes fixés sur notre sort, on joue avec des hauts à la maison et des bas à l’extérieur. Mais on fera notre possible malgré un noyau très diminué."