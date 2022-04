«On fait dans le bricolage en cette fin de saison»

Avant d’espérer quoi que ce soit dans les semaines à venir, il faudra faire le boulot jusqu’au bout sur le terrain ces deux prochains week-ends. Et d’abord ce samedi face à Melsele! "Ce qui aurait pu se faire moins difficilement si tout le monde se bougeait à 100%. Ce n’est malheureusement plus le cas. Il est temps que la saison s’achève car le bricolage au niveau des compositions a ses limites, on le voit sur les dernières semaines. Et les deux matches qui restent, ça ne va à nouveau pas être triste. C’est dommage car, à la trêve hivernale, on était vraiment sur la bonne voie. Notre niveau de jeu était bon et l’évolution de chacune était top mais à ce niveau, si tu n’as pas 15 à 20 joueuses qui se donnent à fond, ça devient compliqué. Quand je vois le ratio évolution-investissement moyen du noyau, je me dis qu’on n’a pas mal bossé finalement. Je ne mets pas toutes les filles dans le même sac. Certaines, tu dois leur arracher une jambe pour qu’elles soient absentes à un entraînement ou un match mais dans l’ensemble, c’est selon moi insuffisant si tu veux rivaliser avec les équipes flamandes."

Quant à se projeter sur la saison suivante sans savoir dans quelle division Havinnes jouera, N2 ou P1, il est trop difficile d’avancer. "Les seules certitudes sont les retraites d’Aurore Bury et de Vanessa Raguet. Des carrières longues et exemplaires comme on n’en fait presque plus. Fanny Amorison pourra peut-être les battre un jour car elle continue encore la saison prochaine, se réjouit Sandrine.

Plusieurs filles m’ont dit qu’elles continuent, quelle que soit l’issue du championnat, mais il faudra impérativement recruter. J’ai trois filles du FC Tournai qui s’entraînent avec nous depuis leur forfait général et j’espère bien qu’elles seront des nôtres la saison prochaine. Personnellement, l’envie est d’avoir un noyau aussi investi que moi, ce qui devient un doux rêve, évolution des mentalités oblige. Je vais continuer à me former par la voie classique de la fédération – on a enfin pu finaliser l’UEFA B avec Fanny Goossens – et aussi en dehors. Cet été, je retourne à Lyon pour un stage, toujours une belle expérience à vivre. Puis, j’aime la mentalité française sur pas mal de points et leur investissement envers les équipes féminines. Et eux sont fans de la vision belge, ce qui donne un bel échange d’opinions."