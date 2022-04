La trentième avant la vingt-neuvième!

RFC Molenbaix – FC Snef

Molenbaix: Carnoy, Rei, Fontaine, Marecaux, Berte, Sylla, Vincent, Dezitter, Ngono, Fiston, Pecquereau, Keromest, Petit, Vandenhove, Morain, Denays (?). Remarques: El Hammouchi est au travail. Agostino est blessé. Retour éventuel après sanction de Denays. Snef: Vanhaelemeesch, Olivier, Laurent, Crocco, Eugène, Alexis, Severa, Meo, Caramazza, Meuleman, Delhaye et encore trois joueurs à désigner. Remarques: Driessens, Dragoi et Cetintas sont tous trois suspendus. Marra est à l’étranger et Mastelotto est blessé. Barba est retenu en famille.

RFC Houdeng – RAS Pays Blanc

Houdeng: Ramsdonck, Attardo, Geury, Lattuca, De Weert, Morreale, Ramsdonck, Scelso, Alageyik, Carruana, Buscemi, Dridi, Emel, Mutombo, Mascolino, Scaletta, Vinois. Remarques: Diane est suspendu. Pays Blanc: R. Carbonnelle, Huyzentruyt, Ciot, Hourdeau, Haillez, Urbain, Boucart, Derbal, F. Carbonnelle, Moulin, Detemmerman, Van Assche, Delval, Daxhelet, Delannoy, Gramtine ou Labarrère. Remarques: Ramser et Huyghebaert sont blessés et dès lors absents. Retour d’Urbain. Abrassart est absent pour l’occasion, tout comme Rjillo.

SC Montignies – RUS Belœil

Montignies: Durot, L. et M. Gaspard, Mesrouri, Hanoulle, Spiniello, Crainich, Lange, Pedini, Struyven, Bah, Bonafede, Akono, Dresselaers, Ragatzu, Toutou, deux joueurs à désigner. Remarques: Ndiaye et Carboni suspendus; Frate (genou) blessé. Belœil: Gueguin, Willocq, Nzuzi Nzolani, Fretin, Vanveuren, Aneddam, Bronier, Flammia, Piérart, Maleon, Beugnies, Tingiya Dogo, Delys, Lericque, Romano, Lesage. Remarques: retour de Beugnies et de Vanveuren. Gueguin reprend sa place dans le but.