La P2 offrira l’unique réel enjeu

À Blaton, Thibaud Peridaens a accueilli jeudi soir la victoire de Boussu à Blaregnies avec le sourire puisque le maintien boussutois est acquis au détriment de Celles, qui retourne en P3. "Je préfère qu’il en soit ainsi, mais cela ne signifie pas pour autant que l’adversaire viendra en victime consentante. On veut aller chercher cette deuxième place qui récompenserait notre belle campagne, et si d’aventure la chance de monter se présente, on l’acceptera sans hésiter", note sans prétention le coach du BCB. Côté hurlu, Manu Vandevoorde semblait résigné dès le week-end dernier, sachant que son équipe n’avait plus son sort entre les mains tout en se satisfaisant d’un podium très honorable.

Estaimpuis peut éviter Colfontaine

En P1, Estaimpuis peut encore coiffer Boussu au poteau et ainsi éviter l’ogre colfontainois en demi-finale des play-off! Le BCJS est positif sur le quatrième provisoire, qui en a déjà fini, alors que Fleurus, où se rendent les Sang et Or, semble démobilisé. "Détrompez-vous, je suis persuadé que Fleurus jouera à fond ce dernier rendez-vous alors que dans mes rangs, Alexis Guyot est plus qu’incertain. En outre, nos U21 joueront trois heures plus tôt pour le titre chez le dauphin flénusien, qui peut encore nous rejoindre et arracher un test-match (NDLR: en jeunes, l’average ne détermine pas le champion en cas d’égalité). Il va falloir gérer la fatigue puisque ce sont quasi les mêmes effectifs qui joueront ces deux matches capitaux. Finir le championnat de P1 à la quatrième place, ce serait une sacrée performance avec une équipe si jeune, et éviter Colfontaine en demie, une bénédiction, même si Quaregnon resterait un concurrent redoutable à ce stade" , analyse Steph Mévis.

Pour tous nos autres représentants de P1, hommes et dames, il s’agira de finir correctement, même sans objectif concret. Un revers du champion mafflois à Marcinelle, qui descend, ferait désordre. De même qu’un revers kainois contre Soignies (12e). Chez les féminines, on pointe deux derbies pour l’honneur entre le Tremplin et le TEF B, ce soir, et Stambruges et Brunehaut B, dimanche après-midi. Enfin Templeuve restera sixième, quoi qu’il arrive, après son déplacement chez le champion fleurusien, tandis que Péruwelz accueillera Pont-de-Loup.

Ensuite rideau, et cap sur les play-off de R2 et de P1 chez les messieurs, qui s’annoncent prometteurs.