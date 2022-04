Denis Dehaene avant le dernier match de la Real: "On est devenu une valeur sûre en D2"

Denis, quel bilan tirez-vous de la saison qui s’achève. Peut-on dire qu’elle a été bonne au premier tour et problématique au second?

Je préfère regarder l’ensemble et ne pas scinder par période. C’est pour moi une bonne saison. Même si je pense que le groupe avait le potentiel pour pouvoir réaliser un meilleur résultat final. Mais pour y arriver, on doit avoir plus de rigueur et d’exigence dans les approches individuelles et collectives. Ce n’est pas encore ancré dans l’ADN de toutes les personnes au club.

Par contre, l’objectif fixé en début de saison, le maintien, a été facilement acquis.

On a effectivement connu aucun souci à ce niveau-là. Durant toute la saison, on a plus souvent été plus proche du Top 5 que vraiment de la zone dangereuse.

Selon vous, le fait que le club ne veuille pas monter pour l’instant est-il une explication à la période plus difficile?

Chez les joueurs, il n’y a pas de frustration par rapport à l’absence de licence pour monter en N1. Comme je l’ai dit, je pense plutôt que c’est dû à un manque de rigueur générale. On doit toujours avoir cette envie de faire mieux.

Ne vous manque-t-il pas un cador à votre tableau de chasse?

On a battu Tubize dans sa bonne période (2-0). C’était notre match-référence de l’année. C’était du très haut niveau.

Dans le football, il y a un fossé entre la D3 ACFFet la D2. C’est également le cas entre la D2 et la N1. Notre objectif, c’est de se préparer à regarder plus haut. Mais cela ne se fait pas du jour au lendemain. À ce jour, je peux dire qu’on est une valeur sûre de cette division. Quand je vois les autres clubs régionaux, je me dis que ce n’est déjà pas si mal.

Cette préparation passe aussi par la présence de nombreux jeunes au sein des effectifs de P2 et D2.

Ils font partie du projet. Et on ne fait pas que le dire. On le fait vraiment. On l’avait annoncé et on le traduit dans les faits. Cette situation change également notre façon de recruter. On voit que beaucoup de jeunes joueurs s’intéressent à notre projet. Les arrivées de Bastien Yondjouen et de Denis Delaunoit (20 ans tous les deux) le prouvent.

Ces jeunes peuvent également compter sur des cadres d’expérience.

Je pense à Jérémy Obin, à Julien Toussaint, à Jérémy Houzé ou à Quentin Garcia Dominguez… Mais on constate aussi que plusieurs d’entre eux ont été mis en difficultés par les jeunes cette saison. Ils pouvaient soit baisser les bras, soit se rebiffer. Et quand on arrive à la 2eoption, cela tire tout le monde vers le haut. Les anciens poussent pour retrouver leur place et cela pousse les jeunes à ne pas se reposer. Quentin est un bel exemple vu sa 1re partie de saison compliquée. On espère que Jéremy Houzé en sera capable l’année prochaine.

Vous évoquez l’année prochaine. Où en est-on dans la préparation du noyau?

Cela se passe bien. Même si on n’a pas encore annoncé grand-chose, on avance bien. On sait aussi que certains jeunes se sont mis en évidence chez nous. Je pense à Sekou Koné, par exemple. Il a envie de continuer avec nous afin de passer un palier. Mais on ne le bloquera pas si une offre du monde professionnel vient. Car il a vraiment montré la bonne mentalité. Par contre, on ne poursuivra pas avec Keeliane Leite et Emmanuel Kouakou. Car eux n’ont pas eu le bon état d’esprit...

Qu’en est-il du staff?Peut-on dire que l’entente est bonne avec Jean-Luc Delanghe et Fabrice Milone?

Elle est même excellente. C’est dû au fait que ces deux personnes veulent s’impliquer réellement pour le club. Elles ne privilégient pas leur carte personnelle. On a, par exemple, eu l’idée de créer un pôle jeunes. Jean-Luc s’y est fortement investi le mercredi. Il donne une séance supplémentaire pour des gamins de 16-17 ans avec des jeunes de la D2 et de la P2. En trois-quatre mois, on les a vus progresser énormément.

Pour viser plus haut, il ne manque presque que les infrastructures. Où en est la phase deux (un nouveau bloc vestiaires, tribune et buvette)?

On espère la finaliser dans les 24 prochains mois. On sera alors conforme aux demandes pour la N1. On est dans le bon timing. Il ne reste que l’aspect financier à boucler. On sent qu’il y a de la bonne volonté chez tout le monde. La Ville nous soutient et nous, on a toujours la volonté de grandir. Comme le synthétique, cela devrait se faire.